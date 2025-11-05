Incidente mortale in centro città: manifestazione si trasforma in tragedia

Incidente mortale a Milano durante una manifestazione contro le politiche locali. Un uomo di 35 anni è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada. L’episodio è avvenuto intorno alle 15:30 in Piazza Duomo, un’area centrale affollata.

Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, il conducente dell’auto si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Tuttavia, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto, il 118 ha confermato il decesso.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00: La polizia ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alcuni testimoni oculari hanno riferito che il conducente era visibilmente scosso e che la strada era bloccata a causa della manifestazione.

La manifestazione, organizzata da diversi gruppi locali, ha visto la partecipazione di centinaia di persone che chiedevano cambiamenti nelle politiche sociali della città. “È una tragedia che non avremmo mai voluto vedere”, ha dichiarato un portavoce degli organizzatori.

Le autorità locali hanno chiuso temporaneamente l’area per consentire le operazioni di indagine e garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione.