La dieta di Francesca Ferragni: i segreti della sua forma fisica

Francesca Ferragni, la maggiore delle tre sorelle Ferragni, ha dato alla luce il piccolo Edoardo nove mesi fa. Francesca, 34 anni, è apparsa super in forma sui social anche durante la gravidanza. Scopriamo la dieta di Francesca Ferragni e i suoi segreti fisici.

Francesca Ferragni: i segreti della sua forma fisica

La più riservata e meno esposta sui social delle tre sorelle Ferragni, Francesca, di professione odontoiatra, sembra essere la più sportiva. Dedica appunto all’allenamento, Francesca è apparsa in ottima forma anche durante la sua prima gravidanza.

Appena nove mesi fa è nato Edoardo il primo figlio di Francesca e del suo compagno Riccardo Nicoletta. Per Francesca Ferragni, quella per lo sport sembra essere una vera e propria passione, irrinunciabile e fonte di grande felicità.

A testimoniarlo sono i numerosi post a tema fitness pubblicati sul profilo di Francy. Come ha raccontato sulla sua pagina social, “allenarmi rappresenta una valvola di sfogo, qualcosa che ho la libertà di fare e che, soprattutto, mi fa stare bene”. I suoi consigli sono:

“1. Pianificate quante volte allenarvi a settimana e rispettate il planning, 2. Allenatevi con un amico (anche in remoto) per potervi spronare a vicenda, 3. Variate gli allenamenti, 4. Scrivetevi gli esercizi da fare per l’allenamento del giorno e completateli tutti, 5. Mettete la musica che più vi carica e scatenatevi”, ha detto Francesca.

La dieta di Francesca Ferragni

Francesca Ferragni non è tipa da diete restrittive, anzi, sembra essere una vera e propria foodie, appassionata tanto di dolci, quanto di primi piatti, come spaghetti e pizza, un po’ come le sue sorelle Chiara e Valentina.

In alcune Instagram stories che Francesca Ferragni ha condiviso nella sua pagina social, ha raccontato parte della sua alimentazione durante la prima fase della gravidanza lo scorso anno.

Anche Francesca come Chiara non riesce proprio a fare a meno della pizza, un carboidrato completo e che per l’occasione lei ha scelto con degli ingredienti semplici evitando ciò che in gravidanza è assolutamente vietato dai nutrizionisti.

Successivamente, ha mostrato la sua colazione sana e ricca di gusto in vista della primavera. Piatti, quindi, perfetti e che si reputano degli alleati vincenti dopo la gravidanza.

Dieta dimagrante: miglior integratore naturale

Nella dieta dimagrante, per le sostanze nutritive e proprietà, si associa un integratore che ha altrettanti benefici. Il migliore, come affermano anche gli esperti e i consumatori, è Spirulina Ultra, un integratore in compresse di origine italiana che sicuramente dona i giusti vantaggi anche grazie al fatto che si basi su componenti naturali.

Una formula di origine italiana che permette di bruciare le calorie anche nella fase di riposo. Smaltisce i chili in più e i grassi in eccesso, oltre a saziare evitando di eccedere troppo durante i pasti. Velocizza il processo del metabolismo permettendo così di dimagrire rapidamente e in maniera naturale.

Risulta essere efficace anche perché presenta elementi che sono del tutto privi di controindicazioni ed effetti collaterali, quindi non dannosi. Efficace per gli ingredienti naturali come l’alga spirulina che combatte l’adipe in eccesso e la gymnema che stimola il metabolismo di carboidrati e lipidi regolando il senso di fame.

Grazie ai benefici è riconosciuto da esperti e consumatori come il miglior integratore dimagrante del momento. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Una o due compresse poco prima dei pasti da accompagnare a un bicchiere di acqua permettono di agire fin da subito sull’organismo.

Una formula non ordinabile online o nei negozi, ma per evitare le imitazioni e truffe, quindi avere un prodotto esclusivo e originale, è consigliabile ordinarlo soltanto sul sito ufficiale cliccando qui. In questo modo si va ad attivare la promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito oppure contanti, quindi contrassegno al corriere alla consegna della merce.