La beauty routine di Clizia Incorvaia: i segreti di bellezza

Clizia Incorvaia, influencer siciliana, appare in perfetta forma e ha una pelle da far invidia anche alle più giovani. 43 anni, Clizia è diventata mamma per la seconda volta di Gabriele, di un anno. Ma quale è la sua beauty routine? Ecco svelati i segreti di bellezza.

Clizia Incorvaia, i segreti di bellezza

Il cambio look di Clizia Incorvaia è stato condiviso con tutti i suoi follower di Instagram: il nuovo hairlook della showgirl ha incantato tutti. La modella 43enne si è mostrata con un taglio corto scalato ma sempre bionda, il long bob lungo fino alla clavicola extra liscio.

Frangia a tendina che si poggia sugli zigomi e via. Il suo cambio look ha svoltato appieno il suo appeal, e le ha dato una nota di freschezza da non credere.

Clizia Incorvaia, è sempre stata un’esperta di beauty e di moda. Giovanissima si iscrive infatti all’università di giornalismo perché il suo sogno era proprio quello di poter far parte del mondo del fashion. In contemporanea si iscrive anche in un’agenzia.

Inizia quindi a posare e farsi spazio nel mondo della moda anche per la sua personalità: tatuaggi, piercing, tagli di capelli particolari, rendono la donna super ricercata e diversa da tutte le altre. Clizia è apprezzatissima soprattutto per i consigli di beauty, visto che non dimostra per nulla la sua età.

La sua beauty routine prevede di bere almeno due litri di acqua al giorno per avere la pelle sempre idratata e poi unire una combinazione di creme e sieri idratanti e anti-age. Moltissime sono le persone che si sono interessata alla sua routine visto che ha l’aspetto di una ventenne.

La donna ha anche aperto il proprio brand di skincare amatissimo dalle sue follower.

La beauty routine di Clivia Incorvaia

L’influencer siciliana, come anticipato, dà consigli di beauty. Dice di non andar mai a letto tuccata, di bere tantissimo e di allenarsi in quanto questo favorisce l’elasticità dei tessuti.

Cura poi la sua pelle con prodotti naturali della sua linea appena uscita e mostra a tutti il suo make-up leggero e fresco adatto per tutti i giorni.

Per il make-up Clizia Incorvaia utilizza un fondotinta modulabile con una texture leggera. Correttore, fissa tutto con la cipria e non può mai mancare un tocco di rosa sulle guance. Sulle labbra utilizza una matita e quando vuole un effetto glossato utilizza un lucido all’acido ialuronico.