Integratori anti stress: quali sono i migliori da utilizzare

Affrontare periodi intensi e ricchi di stress non è affatto semplice e per questo è bene affidarsi ad alcuni integratori anti stress. In determinate circostanze, infatti, uno stile di vita sano non basta per riuscire a far fronte alle tensioni che si vivono.

Vediamo insieme quali sono i prodotti migliori che regalano grandi benefici e aiutano a combattere lo stress in modo efficace e naturale.

Integratori con vitamine del gruppo B

Le vitamine del gruppo B hanno un ruolo molto importante nel metabolismo, infatti trasformano il cibo mangato in energia utilizzabile dall’organismo. Proprio per questo, assumere integratori di vitamine del complesso B è una buona idea quando ci si sente particolarmente stanchi e spossati.

Integratori di Rhodiola rosea

La Rhodiola rosea è un’erba che cresce in particolare nelle zone più fredde della Russia e dell’Asia. Questa è impiegata per realizzare integratori davvero molto utili allo scopo di tenere sotto controllo lo stress.

Secondo uno studio, questa erba naturale stimola in modo naturale il sistema di risposta allo stress presente nel corpo. Proprio per questo la sua assunzione aiuta a resistere anche ai periodi più impegnativi.

Le proprietà adattogene della pianta sono legate a due ingredienti attivi molto importanti, ossia rosavina e salidroside. Grazie ad essi, si riesce a migliorare la qualità del sonno e a contrastare anche i disturbi legati a concentrazione e memoria.

Integratori di melatonina

La melatonina è di certo uno dei migliori integratori da assumere nei periodi molto stressanti. Questa è in grado infatti di migliorare il sonno e di combattere l’insonnia in modo efficace e naturale.

Dormendo bene, lo stress tende a diminuire e quindi la qualità della vita migliora.

Nei periodi fortemente stressanti, quindi, è bene prendere questi integratori prima di andare a letto allo scopo di riposare correttamente e svegliarsi al mattino con il massimo delle energie.