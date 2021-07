In estate sono molte le persone che soffrono il caldo e provano una grande stanchezza. Per aumentare le energie e ritrovare il benessere è possibile ricorrere ad alcuni integratori naturali che aiutano a vivere nel migliore dei modi anche i periodi più intensi.

In commercio esistono mollti prodotti che aiutano a ritrovare il benessere: scopriamo quali sono i migliori.

Potassio e magnesio per combattere caldo e stanchezza

Il potassio e il magnesio sono minerali davvero utili in estate. Assumere regolarmente integratori che li contengono significa migliorare la propria concentrazione e quindi anche sentirsi più attivi. Questi integratosi sono utili anche per regolare la pressione del sangue e per migliorare in generale la salute.

Vitamine del gruppo B contro caldo e stanchezza

In generale le vitamine sono fondamentali per affrontare nel migliore dei modi il caldo e la stanchezza. Le vitamine del gruppo B sono particolarmente utili per migliorare la salute del sistema nervoso e per trasformare i carboidrati in glucosio. Questo consente di aumentare le energie e di ottenere un miglioramento importante dal punto di vista della salute.

In commercio esistono molti integratori a base di vitamine del gruppo B, ma assumendo dei multivitaminici si possono ottenere dei risultati ancora migliori.

Essi infatti contengono vitamina A, vitamina C, vitamina D e sali minerali.

Integratore salino per caldo e stanchezza

L’integratore salino da bere è molto utile quando fuori fa caldo. Si tratta infatti di un rimedio in grado di reidratare il corpo e di arricchirlo con vitamine e sali minerali. Questo integratore è particolarmente apprezzato quando si fa molta attività fisica in quanto regala dei benefici praticamente immediati in termini di benessere.

In commercio ne esistono diversi, ma è possibile anche realizzare questo integratore semplicemente aggiungendo zucchero di canna o miele, sale marino integrale, succo di limone e magnesio in polvere a dell’acqua.