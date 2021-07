Le carote sono delle radici ricche di proprietà benefiche non solo per l’organismo, ma anche per la bellezza e la salute dei capelli. Scopriamo insieme perché.

Carote, le proprietà utili per i capelli

La salute e la bellezza dei nostri capelli dipendono da ciò che mangiamo, perché anche loro hanno necessità di proteine, vitamine, grassi e minerali per poter essere al meglio.

Più è ricca e variegata la nostra dieta, più la nostra chioma sarà bella e crescerà in fretta.

Per integrare l’alimentazione, si possono utilizzare prodotti di bellezza naturali a base di carota. La radice, infatti, contiene grandi quantità di vitamina C e vitamina E, sostanze che migliorano l’apporto di sangue al cuoio capelluto prevenendo così la comparsa di capelli bianchi.

Gli antiossidanti contenuti nelle carote, uniti alle vitamine come vitamina K, vitamina A e vitamine del gruppo B, migliorano l’aspetto dei capelli e li rafforzano.

Infine, un ruolo nella salute della nostra chioma lo giocano anche i minerali contenuti negli ortaggi, come fosforo e potassio.

Carote: i benefici per i capelli

Le sostanze nutrienti contenute nelle carote apportano numerosi e visibili benefici ai capelli. Questi ultimi, infatti, appariranno più idratati, lucidi e sani. Le vitamine contenute nella carota, infatti, nutrono in profondità il capello, facendolo apparire più bello. Non solo, queste sostanze stimolano anche la circolazione sanguigna del cuoio capelluto, fortificando i capelli e riducendone visibilmente la caduta.

Le carote sono ricche di vitamina A, C ed E, che oltre a prevenire la caduta dei capelli, li inspessiscono e li rafforzano. Inoltre, le vitamine accelerano notevolmente la crescita della chioma, che in poco tempo risulterà più corposa e voluminosa.

Gli ortaggi esercitano anche una naturale protezione sui capelli, proteggendoli dall’inquinamento, dal sole, dal vento e dagli sbalzi di temperatura.

Infine, gli antiossidanti contenuti nelle carote rendono i capelli sani eliminando la forfora, perché puliscono in profondità il cuoio capelluto senza danneggiarlo o irritarlo.

Inoltre, gli antiossidanti ritardano l’invecchiamento dei capelli, ritardando la comparsa dei capelli grigi.

Trattamenti a base di carote per i capelli

Per beneficiare degli effetti delle carote sui capelli, bisogna inserire gli ortaggi nella nostra dieta e consumarli spesso. Anche l’olio naturale di carota, da utilizzare direttamente sui capelli, è ottimo per migliorare la bellezza e al salute della chioma. In alternativa, si può preparare una maschera fai da te per capelli a base di carote.

In una terrina mischiate insieme un tuorlo d’uovo, un cucchiaio di olio di cocco, un cucchiaio di olio d’oliva e uno di miele di cera d’api. A parte frullate una carota senza buccia insieme a un po’ d’acqua, fino ad ottenere una crema. Unite i due composti e applicate il tutto sui capelli. Lasciate agire per 30 minuti e poi procedete con normale lavaggio.