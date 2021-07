Il diabete è una patologia che, senza un adeguato controllo, può causare seri problemi di salute. Un valido aiuto contro la malattia possono essere gli integratori energetici naturali per diabetici. Scopriamo insieme quali sono.

Integratori energetici naturali per diabetici: cosa sono?

Il diabete è una patologia che influenza il nostro metabolismo e ne esistono tre tipologie: tipo 1, tipo 2 e gestazionale. Tutte le tipologie di diabete sono legate al modo in cui il nostro corpo risponde all’insulina. Quasi tutto il cibo che ingeriamo viene trasformato in glucosio, un tipo di zucchero che è la fonte primaria di energia per l’organismo.

Per utilizzare il glucosio, però, il corpo ha bisogno di insulina: le persone che soffrono di diabete di tipo 1 producono poca o nessuna insulina, mentre quelle che soffrono del tipo 2 non rispondono normalmente all’insulina prodotta nell’organismo.

Infine, il diabete gestazionale interessa le donne in gravidanza e di solito scompare dopo il parto.

Per cercare di migliorare la situazione in tutti e tre i casi, e prevenire al tempo stesso la malattia, si può ricorrere agli integratori energetici naturali per diabetici, ovvero vitamine e minerali.

Integratori energetici naturali per diabetici: gli antiossidanti

Chi soffre di diabete è maggiormente soggetto ai danni prodotti dai radicali liberi nell’organismo, nonché allo stress ossidativo prodotto quando si attiva il metabolismo.

I processi ossidativi possono provocare diversi danni al nostro corpo, come favorire la comparsa di aterosclerosi a seguito dei danni subiti dalle pareti delle arterie. Non solo, lo stress ossidativo aumenta significativamente nei diabetici il rischio di malattie cardiovascolari, danni alla retina, ai reni e ai nervi.

Per prevenire tutte queste complicazioni, nella dieta dei diabetici non devono mai mancare gli integratori energetici naturali, come gli antiossidanti.

Alcune vitamine e minerali, infatti, contrastano l’azione dei radicali liberi, prevenendo così i danni da stress ossidativo.

Tra gli antiossidanti vi sono la vitamina A, la vitamina E, vitamina C e minerali come magnesio, zinco e selenio. Tali sostanze si possono assumere attraverso la dieta, mangiando tanta frutta e verdura, soprattutto gli agrumi.

Integratori energetici naturali per diabetici: vitamine del gruppo B

Coloro che soffrono di diabete non possono fare a meno delle vitamine del gruppo B. Questi integratori energetici naturali per diabetici, infatti, prevengono danni al rivestimento dei nervi, assicurando così benessere e salute. Per questo motivo, nell’alimentazione dei diabetici non devono mai mancare la vitamina B1, la B6, la B12. La vitamina B1 aiuta a mantenere sano il sistema nervoso centrale e si trova nei fagioli, nelle arachidi, nei semi di girasole, nei tuorli d’uovo, nei crostacei e nel maiale. La vitamina B6, invece, aiuta a produrre gli anticorpi e si trova nel pesce, pollo, uova, carote, noci, germe di grano. Infine, la vitamina B12 partecipa alla formazione dei globuli rossi nel sangue e mantiene sano il sistema nervoso. Essa si trova nel latte, nelle uova, nel formaggio, nel pesce e nei crostacei.