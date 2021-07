La tisana al melograno è una bevanda che apporta numerosi benefici e proprietà utili alla salute dell’organismo. Scopriamola insieme.

Tisana al melograno: le proprietà benefiche

La tisana al melograno è una bevanda che si ottiene lasciando in infusione i chicchi del frutto.

Quest’ultimo è riconoscibile per il suo sapore dolce e un po’ aspro, ottimo per preparare diversi piatti e pietanze.

Proprio i chicchi di melograno sono un concentrato di benessere, perché aiutano a prevenire una serie di patologie più o meno gravi. Le proprietà benefiche del frutto, conosciute sin dai tempi antichi, riguardano soprattutto il sistema cardiocircolatorio.

La tisana al melograno, infatti, è una bevanda che aiuta a mantenere sotto controllo le malattie cardiovascolari o a prevenirle.

Inoltre, la tisana aiuta a mantenere il giusto rapporto di colesterolo nel sangue, evitando che si raggiungano dei picchi che possono causare infarti o ictus. Infine, i chicchi di melograno contengono al loro interno una particolare sostanza, la punicalgina, che è in grado di bloccare il processo infiammatorio responsabile della neurodegenerazione, tipico di malattie come l’Alzheimer.

Tisana al melograno: gli effetti

La tisana al melograno produce numerosi effetti benefici sul nostro organismo.

Ad esempio, è un valido aiuto contro la diarrea e, stimolando la diuresi, riduce ritenzione idrica, cellulite e piedi gonfi.

La tisana al melograno ha anche proprietà immunostimolanti perché, essendo ricca di vitamina C, rafforza il sistema immunitario prevenendo raffreddore, influenza, tosse e mal di gola.

La bevanda ha anche un’interessante proprietà antiossidante, che contrasta l’azione dei radicali liberi prevenendo l’invecchiamento precoce delle cellule. In questo modo, la pelle riesce a rigenerarsi e ristrutturarsi continuamente e, al tempo stesso, vengono bloccati sul nascere i processi degenerativi.

La tisana al melograno possiede anche delle proprietà astringenti, utili a contrastare la diarrea causata dalla proliferazione di batteri intestinali o da un’alimentazione scorretta. La bevanda protegge anche l’organismo da diversi tumori, come quello al seno, all’intestino, ai polmoni e alla prostata, grazie alla presenza di antiossidanti.

Infine, la tisana al melograno, come già accennato, è ottima per garantire la salute dell’apparato cardiocircolatorio.

Tisana al melograno: come prepararla

Per preparare la tisana al melograno, occorrono 250 ml di acqua, un cucchiaino di miele e due cucchiai di chicchi di melograno essiccati. Dopo aver fatto bollire l’acqua, mettete in infusione i chicchi di melograno per 10 minuti. Filtrate poi l’infuso, aggiungeteci il miele per dolcificare e consumate la bevanda.