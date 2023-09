Gli appassionati delle estrazioni del Lotto conoscono alla perfezione la Smorfia napoletana per l’interpretazione dei sogni. Ecco quali numeri giocare al Lotto.

Interpretazione dei sogni: quali numeri giocare al Lotto?

Chi è appassionato di gioco al Lotto ha sicuramente dimestichezza con la Smorfia, soprattutto se vivono nel napoletano. Ma di che cosa si tratta? La Smorfia è il libro dei sogni dell’antica tradizione napoletana, secondo cui tutto quel che si sogna può essere analizzato, interpretato e convertito in numeri da giocare al Lotto.

Secondo chi ci crede, la dimensione onirica ci darebbe dei chiari segnali da non lasciarsi sfuggire per vincere al gioco. Altre volte invece parenti e amici che vediamo nel sonno ci suggeriscono dei numeri ben precisi, e in quel caso non bisogna nemmeno affrontare lo step dell’interpretazione: basta ricordare i numeri sognati, recarsi in tabaccheria, giocarli e incrociare le dita.

Perché si parla proprio di Smorfia? C’entra Morfeo, il dio del sonno nell’antica Grecia. Per questo numeri da giocare e sogni sono strettamente correlati. I giocatori del Lotto che seguono i ‘dettami’ della Smorfia napoletana infatti sono soliti interpretare gli oggetti dei propri sogni associando loro i numeri compresi tra 1 e 90.

Di questa abitudine si trova traccia anche nella cultura partenopea: dal teatro di Eduardo De Filippo fino a Massimo Troisi che addirittura diede il nome de ‘La Smorfia’ al trio formato da lui, Lello Arena ed Enzo Decaro. E ancora i film di Totò, come Totò e Peppino divisi a Berlino (pellicola del 1961). Quali sono i numeri da giocare al Lotto?

I numeri della Smorfia napoletana sono 90, tanti quanti quelli del Lotto. I numeri da giocare dipendono molto anche dal contesto in cui gli elementi di riferimento vengono sognati. La Smorfia su questo è molto precisa: una stessa azione può corrispondere a numeri diversi a seconda degli elementi che la definiscono.

Così, ad esempio, il verbo giocare normalmente corrisponde al 79, ma giocare ai cavalli corrisponde all’81, sognare di giocare al lotto equivale al 33, mentre giocare una partita di calcio corrisponde al 50, a carte 17 e il gioco degli scacchi fa 22.

Lo stesso anche per l’azione di camminare: in discesa fa 13, in salita 15, camminare lentamente fa 18 mentre correre fa 31. Se si cammina con una donna allora bisogna giocare il numero 9, farlo di notte equivale al numero 30 oppure all’88.

Interpretazione dei sogni: come si gioca al Lotto?

Anche se la Smorfia è conosciuta in tutta Italia, soprattutto a Napoli, le sue origini sono riconducibili all’antica Grecia, specialmente in relazione al dio dei sogni Morfeo. Secondo la tradizione ogni parola, evento, oggetto o persona che appare in sogno può essere convertita in uno o più numeri, con una varietà di tematiche che diventano un codice da trasformare in determinati numeri a seconda del contesto.

In passato i significati dei vari numeri venivano trasmessi oralmente da una generazione a quella successiva, per poi essere messi per iscritto e illustrati. In Italia il legame più forte è quello con la città di Napoli, dato che la Smorfia napoletana è quella più famosa fra i giocatori italiani del Lotto ed è nota oggigiorno in tutta la penisola. Ecco alcuni numeri e significati.

Il numero 1 rappresenta l’Italia ma in senso lato la patria; il 2 è invece associato alla bambina ma anche al bambino; il 3, numero perfetto, è abbinato alla gatta. Il numero 12 è il soldato; il 13 è dedicato a Sant’Antonio da Padova; il 14 all’ubriaco; il numero 15 al ragazzo o comunque a una figura maschile. Tutto su la Smorfia.