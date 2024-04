Sapete cos’è l’irsutismo? Si tratta di un disordine che colpisce circa il 5-10% delle donne in età riproduttiva e che si caratterizza dall’eccessiva crescita di peli. Ecco le cause e la cura della patologia.

Irsutismo: cos’è, cause e cura

L’irsutismo è conosciuto come un disordine caratterizzato dall’eccessiva crescita di peli folti, scuri e robusti in zone dove normalmente, nella donna, sono assenti, come: labbro superiore, mento, addome, schiena, regione sternale, areola del capezzolo, petto, regione sovrapubica e interno coscia. La quantità di crescita di peli che è considerata eccessiva può differire a seconda delle caratteristiche etniche e dell’interpretazione culturale.

Circa la metà delle persone affette da irsutismo presenta un eccesso di ormoni androgeni (tra cui il testosterone), preposti allo sviluppo fisico e sessuale maschile. Le donne presentano, normalmente, bassi livelli di androgeni ma questi livelli possono variare per una serie di motivi.

Livelli più elevati possono sovra stimolare i follicoli piliferi, determinando una crescita di peli superiore a quella che normalmente si verifica in una donna. Quando elevati livelli di androgeni causano irsutismo, questo fenomeno può accompagnarsi a un processo chiamato virilizzazione, i cui segni possono essere: abbassamento della voce, calvizie, acne, diminuzione delle dimensioni del seno, aumento della massa muscolare e ingrandimento del clitoride.

Le probabilità di sviluppare la patologia aumentano con l’età, soprattutto dopo la menopausa. L’irsutismo differisce dall’ipertricosi in quanto quest’ultima, pur causando un eccesso di peluria in qualsiasi parte del corpo, non dipende da uno squilibrio di ormoni androgeni. Ma quali sono le cause?

L’irsutismo è legato, nella quasi totalità dei casi, a una condizione di iperandrogenismo endocrino, dovuto all’eccessiva produzione di androgeni da parte dell’ovaio o delle ghiandole surrenali. Alti livelli di androgeni possono essere causati da:

Ovaio policistico, una tra le cause più comuni dell’irsutismo (95% dei casi). Tale condizione determina un’eccessiva produzione di testosterone e di altri ormoni androgeni da parte delle ovaie;

La Sindrome di Cushing, si manifesta con livelli ematici cronicamente elevati di cortisolo, un ormone legato allo stress, che può alterare l’equilibrio degli ormoni sessuali, provocando l’irsutismo;

L’iperplasia surrenalica congenita, si manifesta con una produzione anormale, da parte delle ghiandole surrenali, di ormoni steroidei, tra cui cortisolo e androgeni;

Neoplasie ovariche ormono-secernenti;

L’uso di alcuni farmaci.

Cos’è l’irsutismo: cause e cura

Il termine irsutismo, come visto, viene conosciuto popolarmente come l’eccessiva crescita di peli nelle donne, quanto gli uomini, in aree del corpo che di norma non presentano peli come: viso, mento, torace o al dorso delle mani e dei piedi. Tutte zone in cui normalmente i peli si trovano negli uomini, non nelle donne. La manifestazione più evidente dell’irsutismo è, come abbiamo visto, la crescita di peli in zone come il mento, la schiena ed il torace. Tuttavia, spesso accompagnano l’irsutismo anche altri disturbi, che possono essere associati alla comparsa dei peli:

Irregolarità dei flussi mestruali o amenorrea;

ipertrofia muscolare;

acne;

perdita di capelli o calvizie;

aumento della libido;

sovrappeso.

La cura e il trattamento dell’irsutismo dipende dalla causa. Nel caso della micropolicistosi ovarica il trattamento si basa su un insieme di norme comportamentali e di correzione dello stile di vita insieme a specifiche terapie farmacologiche e metodi di epilazione. Nel caso della sindrome di Cushing o di una neoplasia ovarica, la terapia è chirurgica e prevede la rimozione della causa dell’eccessiva secrezione ormonale.

In tutti i casi si tratta di un’alterazione ormonale che coinvolge vari organi endocrini, anche di interesse ginecologico. Quindi non può e non deve essere considerata banalmente una condizione di alterazione dell’equilibrio estetico (con trattamenti specifici), ma una patologia di appropriato interesse clinico adatto a un esperto endocrinologo-ginecologo.