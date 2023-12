Janine Summers: la skincare routine biologica e naturale

Janine Summers è la fondatrice del marchio britannico di lusso per la cura della pelle Olivanna London. Andiamo alla scoperta dei suoi consigli di bellezza e della sua skincare routine biologica e naturale.

Janine Summers, è un esperta di bellezza e fondatrice di un marchio britannico di skincare di lusso denominato Olivanna London. Lei, inoltre, è stata una delle prime ad adottare la bellezza biologica e naturale nella skincare. Summers, fondatrice del marchio biologico, spiega le ragioni del lancio di un suo beauty brand. Tutto è nato dai ricordi di infanzia, una felice infanzia trascorsa nella campagna inglese nelle fattorie con la sua famiglia.

“La campagna inglese è stata fonte di ispirazione per la nostra miscela caratteristica, presente in ciascuno dei nostri prodotti. Il fiore di sambuco è sempre quello che inserisco nelle mie composizioni floreali primaverili nella casa di famiglia”, racconta Summers. Ma come si svolge una sua tipica giornata? Addentriamoci nella sua routine, focalizzata proprio sulla skincare biologica e naturale al 100%.

“La cura della pelle è cura di sé e questa è una delle mie parti preferite della giornata”, confessa Janine. La sua inizia con una doppia pulizia utilizzando il suo balsamo detergente ai semi lenitivi e con un detergente al latte, naturale.

Successivamente la fondatrice utilizza un paio di dosi di siero alla vitamina C: efficace e leggero, da mettere sotto la crema idratante.

La skincare della Summers si conclude con un paio di erogazioni della sua crema per gli occhi con Bakuchiol e della crema idratante da giorno con ingrediente potente antirughe ossia acido ialuronico.

Come creatrice e direttrice di Olivanna London, Summers dice di essere “fortemente coinvolta in tutti gli aspetti del marchio, dal marketing, alla strategia del marchio e allo sviluppo del prodotto” fino al suo marchio appena lanciato, My Olivanna.

La sua giornata tipo, oltre alla skincare, ruota attorno al lavoro in team e dunque prevede molto tempo dedicato alle chiamate Zoom con i suoi colleghi e ai test di nuovi prodotti in laboratorio. Nel pomeriggio Janine invece si dedica alle sue figlie che va a prendere a scuola, e con le quali passa il resto della giornata. In effetti, sono state proprio le sue figlie a ispirarla a creare il nuovo brand My Olivanna.

Janine Summers è nota per aver fondato e diretto il suo marchio di bellezza Olivanna London. Uno dei primi in assoluto a proporre prodotti di skincare naturali e biologici made in Uk. L’ispirazione della giovane imprenditrice arriva dalla sua infanzia trascorsa immersa nella natura e in campagna. Ad esempio il suo prodotto must “English Rose” ha preso ispirazione proprio dal suo bellissimo e curato roseto.

Un altro prodotto invece è stato ispirato dalla raccolta delle mele con le sue due figlie quando erano più piccole nel loro frutteto e dal trasporto dei cestini a casa per iniziare a preparare il crumble di mele preferito dalla sua famiglia.

Proprio durante la ristrutturazione della loro tenuta agricola fu fondata Olivanna. La fattoria di famiglia resta per lei un promemoria del fatto che i prodotti botanici britannici possono essere utilizzati in collaborazione con principi attivi guidati dalla scienza per creare prodotti per la cura della pelle clinicamente testati.

L’esperta di bellezza punta tutto sulla cura della pelle trascurando il make-up: Janine infatti dice che il suo trucco è minimale e non sempre usa il fondotinta, rigorosamente leggero e trasparente che fissa con uno spruzzo di tonico o acqua infusa.

La Summers rivela anche in questo caso il suo miglior consiglio per il trucco che ha ricevuto è mettere qualche goccia di crema idratante sul pennello del fondotinta e lucidare leggermente il trucco a metà pomeriggio. Questo lascia la tua pelle luminosa, senza la necessità di riapplicare il trucco.