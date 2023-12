La prugna Kakadu è una vera esplosione di vitamina C: si tratta di un frutto originario delle foreste tropicali australiane perfetto ingrediente di skincare. Ecco i motivi per inserirla nella routine di bellezza.

La Prugna Kakadu è ricca di vitamina C: i motivi per inserirla nella skincare

La prugna Kakadu, ancora poco conosciuta, è un frutto ricchissimo di proprietà benefiche, originario delle foreste tropicali australiane. Secondo industrie rurali di ricerca conterrebbe tra 1.000 – 5.300 milligrammi di vitamina C per 100 grammi. Una percentuale quasi 100 volte più alta rispetto a quella presente in mirtilli e arance.

Data la sua ricchezza di vitamina C e polifenoli, la prugna di Kakadu è un super concentrato di antiossidanti, e quindi, è perfetta da inserire nella skincare routine per pelle radiosa, protetta dai radicali liberi e dallo stress ossidativo. Se scegliamo creme e sieri con all’interno la prugna kakadu si riduce l’infiammazione e aumenta la luminosità della pelle del viso.

Questo super food, infatti, ha una concentrazione di vitamina C cento volte superiore a quella di un’arancia, ma è altrettanto ricco di antiossidanti che contribuiscono ad aumentare la sintesi del collagene e stimolano la produzione di acido ialuronico, contro la comparsa di rughe e rallentando l’invecchiamento.

Fonte principale di Vitamina C, la prugna Kakadu detta anche Kakadu plum è adatta a contrastare iperpigmentazione e pelle spenta, ma anche ad attenuare i segni dell’invecchiamento cutaneo, come anticipato. Un utilizzo prolungato nel tempo di questo speciale food australiano renderà la pelle più compatta e uniforme, tonica e giovane.

Tutto ciò basta sicuramente a far capire quanto sia fondamentale inserirla nella skincare quotidiana attraverso creme, oli, sieri arricchiti da prugna di Kakadu, per contrastare la perdita di tono ed elasticità e la comparsa di rughe.

Questa Kakadu plum però non ha benefici solo per pelli mature come antiage, ma è adatta anche alle pelli sensibili, poiché stimola la rigenerazione cellulare e rinforza la barriera cutanea. Potremmo dire che questa prugna delle foreste australiane crea una barriera sul viso da inquinamento e tossine; infine la prugna di Kakadu è adatta anche a chi soffre di dermatite, eczema e rosacea.

Prugna Kakadu, concentrato di Vitamina C: come inserirla nella skincare

La prugna Kakadu, o Kakadu plum, originaria delle foreste tropicali australiane, è tipicamente utilizzata nella medicina tradizionale per rinforzare il sistema immunitario, come antiossidante ma per le sue proprietà, in primis la Vitamina C, è perfetta anche da inserire nella skincare. Abbiamo visto i benefici di introdurre la prugna Kakadu nella routine di bellezza, con creme, sieri, oli per il viso.

Inoltre la prugna di Kakadu può essere utilizzata anche sulla pelle del corpo, per contrastare la comparsa delle smagliature rosse e migliorare l’elasticità cutanea, ma anche per eliminare le macchie sulle mani. Utilizzata in antichità come antisettico e calmante, questa prugna viene oggi impiegata all’interno dei prodotti skincare per le sue proprietà antiossidanti, fondamentali per combattere l’invecchiamento cutaneo e mantenere la pelle sana, luminosa e rivitalizzata.

Ideale per chi ha la pelle opaca, secca e impura, la Kakadu Plum ricca di vitamina C, se formulata come olio viso e siero permette di lavorare sui danni dei raggi solari come macchie scure, perdita di tono ed elasticità che sono le cause principali di invecchiamento della pelle. Questo ingrediente naturale entra facilmente a far parte della skincare routine, soprattutto in formule siero, per una pelle idratata e luminosa.