Jeanne Damas stilista francese, direttrice creativa, modella e fondatrice del marchio di moda Rouje, è una donna di successo all’età di 31 anni nel pieno della sua carriera. Stile impeccabile e pelle di pesca, ecco la sua skincare anti-age per la prevenzione.

Jeanne Damas: la skincare della prevenzione

Jeanne Damas supermodella, stilista e direttrice creativa di origine francese, nel 2015 è diventata ambasciatrice del marchio Gucci. La sua carriera come stilista e direttore creativo è iniziata nel 2016, con la nascita del suo marchio di abbigliamento e cosmetici francese Rouje. Come modella, Jeanne è apparsa sulla copertina di Elle France e Marie Claire Korea. Pelle di pesca, dall’effetto vellutato, la stilista e modella ha svelato l’attenta cura della pelle per la prevenzione di rughe e imperfezioni.

Jeanne Damas, entrata nella classifica dei “30 under 30” europei da Forbes nel 2017, ha rivelato alcuni dei suoi principali segreti di bellezza per una pelle morbida, luminosa e sana come la sua dopo i 30. Sempre molto naturale, la blogger francese gioca con il trucco nude e con capelli con frangia piena. Per quanto riguarda la cura della pelle l’imprenditrice ha condiviso su Instagram un video dove ripercorre tutti gli step essenziali per idratare in profondità il viso.

La skincare della Damas parte dalla pulizia in profondità di tutto il viso con una mousse detergente delicata e adatta alla propria cute. Poi si passa a un tonico per il viso leggero, ideale soprattutto per chi tende ad avere la pelle grassa o congestionata, ma ottimo anche per chi ha necessità di un boost rivitalizzante. Terzo step: applicare una crema nutriente sulla base del proprio incarnato. Per dare un tocco di luminosità e idratazione in più è possibile utilizzare anche un olio o siero per il viso ed infine applicare una protezione solare alta per riparare il viso dagli effetti dei raggi UV e prevenire le rughe.

“Non mi trucco molto, ma per indossare un fondotinta dall’aspetto naturale, devi avere una bella pelle”, dice la stilista e icona francese. Jeanne ha dovuto curare la sua pelle anche perché qualche anno fa dopo aver smesso di prendere la pillola anticoncezionale, ha sofferto per la prima volta di brufoli per un forte attacco di acne ormonale. La Damas ha provato molti prodotti e routine diverse per affrontare il problema, il che non ha fatto altro che peggiorare la sua pelle. “Non appena ho ricreato la mia semplice routine di cura della pelle da adolescente la mia pelle ha cominciato ad apparire di nuovo bene”, ha detto.

Tra i suoi pochi prodotti per la cura della pelle c’è l’olio per il viso, protagonista miscela nutriente di oli di avocado e vinaccioli con vitamina C ed estratto di fico d’India per proteggere, riparare e aumentare la luminosità del viso. A Jeanne piace massaggiarlo sulla pelle, un trucco per la cura della pelle che ha imparato da sua madre quando era giovane.

Jeanne Damas e la sua skincare routine: beauty secrets

La stilista, ex modella, e designer francese Jeanne Damas a 31 anni è simbolo di un’icona di bellezza dallo stile parigino ma oltre al suo aspetto fisico, longilineo e snello, ciò che incanta di lei è la sua pelle vellutata. Nessuno direbbe mai che in passato ha sofferto di acne, da ciò si intuisce quanta cura e dedizione ci sia per la sua pelle “di pesca”, ma che non è sempre stata così. Alcuni segreti di Jeanne appartengono a sua madre, come l’introduzione di un olio sul viso. Inoltre, sua madre non andava mai in giro esponendosi al sole e indossava religiosamente la protezione solare.

Un altro dei consigli preferiti di Jeanne Damas è quello di spalmare un po’ di olio sugli zigomi, anche sopra il trucco, per creare un effetto luminoso. La skincare routine, come sa bene l’influencer, è fondamentale per prevenire i segni dell’invecchiamento, ridurre l’effetto dei radicali liberi e dare luce naturale al volto. Per questo nella skincare di prevenzione della modella e stilista francese non può mancare la protezione solare SPF 50 che permette di prevenire i danni causati dall’esposizione solare, e prevenire la comparsa di rughe.