Jenna Ortega è il volto di Mercoledì Addams nella nuova serie tv Netflix dedicata alla famiglia Addams e realizzata da Tim Burton. La serie ha riscosso un successo mondiale tanto da aver già confermato la seconda stagione, con Jenna Ortega. La giovane attrice è diventata un’icona di ispirazione, dai look all’aspetto estetico. Ecco la dieta seguita da Jenna Ortega alias Mercoledì Addams.

La dieta di Jenna Ortega: cosa mangia Mercoledì?

Classe 2002, appena ventenne, Jenna Ortega è diventata una star prima nella serie Netflix You, e poi, come personaggio di Mercoledì Addams. L’attrice è di origini messicano-portoricane nonché quarta di sei figli, ma sulla vita privata di Jenna Ortega ci sono poche informazioni.

Della sua alimentazione l’attrice di Mercoledì Addams ha confessato di aver provato a lungo la dieta vegana. Fino a poco tempo fa, invece, era vegetariana, e dunque seguiva una dieta a base di carboidrati, grassi buoni e proteine ma senza carne. Adesso, invece, a seguito del suo successo con la serie Netflix è cambiato anche il suo approccio al cibo.

Ora si definisce pescetariana ossia, predilige il pesce a ogni altra proteina e sta lontana dai latticini. Anche se, i suoi cibi preferiti includono pizze e hamburger ovviamente nell’edizione vegana, e una buona torta al cioccolato vegana.

Recentemente la Ortega ha compiuto vent’anni e ora sembra dimagrita e con un corpo più tonico. Jenna Ortega ha una struttura fisica minuta ma rimane sempre attiva per tonificare il corpo. L’attrice ha confessato che vuole ancora tornare al veganismo una volta che i suoi ambienti di lavoro lo consentiranno.

La giovane ventenne si prende molta cura dei suoi livelli di idratazione durante il giorno e cerca di calcolare il consumo di acqua, il più possibile per restare idratata. L’idratazione garantisce la pulizia generale del tuo corpo e aiuta nella disintossicazione che alla fine ha guadagni di salute a lungo termine, e la Ortega lo sa bene.

Curiosità su Jenna Ortega e il suo lato macabro

Per alcuni aspetti, Jenna ha qualcosa in comune con la macabra e stramba Mercoledì Addams. La giovane attrice ha confessato che da piccola sezionava animali morti. In particolare, faceva le autopsie per divertimento a lucertole e altri animali di questo genere. Proprio come il personaggio di Mercoledì.

Jenna Ortega ha anche svelato di essere sempre stata attratta da ciò che è macabro, da tutte quelle cose che, in realtà, se le guardi bene, non sono così piacevoli. Per sintetizzare, è appassionata di tutte quelle cose che sono un po’ inquietanti.