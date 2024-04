Nel corso degli anni sono state numerose le donne che hanno vinto il titolo di Miss Italia, rappresentando la bellezza nazionale nel mondo e che, successivamente, hanno avuto modo anche di realizzare i loro sogni in campo lavorativo. Tra queste troviamo Anna Valle, attrice di successo soprattutto nelle fiction tv. Ma come si mantiene in forma? Scopriamo la sua dieta.

La dieta di Anna Valle: cosa mangia l’attrice

Molte ex Miss Italia a oggi sono tra le attrici più amate della televisione italiana e anche del cinema nazionale ed internazionale, così come successo nel caso di Miriam Leone, Francesca Chillemi e di Anna Valle protagonista della serie Lea – Un nuovo giorno, in onda su Rai 1.

Proprio Anna Valle, però, ha fatto discutere il web a seguito di una confessione rilasciata in passato circa dei chili in più che hanno segnato la produzione di un film molto amato al pubblico italiano. Si tratta delle tre edizioni di “Questo nostro amore”, al fianco di Neri Marcorè, trasmesse da Rai 1 diversi anni fa.

L’attrice, ricordando quel periodo trascorso sul set, ha dichiarato: “Per girare Questo nostro amore 70, ho perso 14 chili in due mesi. Erano quelli presi durante la mia seconda gravidanza. Infatti, ho cominciato a girare questa fiction sei mesi dopo la nascita di Leonardo, il mio secondogenito: ho partorito a fine aprile e i primi di ottobre ero già sul set”.

Anna Valle durante l’intervista sopracitata ha spiegato di aver perso in modo naturale, seguendo un’alimentazione equilibrata e senza quindi ricorrere ad alcun tipo di dieta drastica.

Riguardo la sua alimentazione quotidiana, Anna ha spiegato: “Faccio una colazione con latte e cereali, ai quali aggiungo scaglie di cioccolato fondente, di cui sono golosissima. A pranzo, di solito mi concedo un piatto di pasta o riso, sempre accompagnato da verdure, mentre la sera preferisco un secondo come carne o pesce, sempre con verdure”.

Non solo, la Valle andava in palestra tre volte alla settimana ed è dunque dimagrita in modo naturale, senza scorciatoie o diete yo-yo, dannose per la salute.

Come si mantiene in forma Anna Valle

L’attrice è infatti contraria alle diete estreme e ha anche smentito di avere dei problemi di salute in un periodo un cui sui social si parlava di una sua presunta malattia.

Probabilmente erano voci nate da una vecchia intervista rilasciata a Ok Salute nel 2011 in cui parlava di sindrome del colon irritabile, disturbo molto diffuso, che comunque lei ha affrontato senza farmaci.

Anna Valle ha così prima di tutto ribadito di non avere alcun profilo social e che dunque tutti gli account con il suo nome sono assolutamente falsi, poi, sulla sua salute, ha detto: “Si dice che io soffro di una patologia. Non è assolutamente vero. Per mia fortuna godo di ottima salute, che in un momento drammatico come questo non è una cosa da dare per scontata e neanche da trattare così superficialmente”.