Siamo all’inizio di questo 2023, il che significa solo una cosa: siamo pieni di propositi e aspettative per questo nuovo anno. Le abbuffate delle feste sono quasi volte al termine e non vediamo l’ora di ottenere il corpo da sogno che ci siamo ripromesse da mesi.

Gennaio è il mese per antonomasia per le diete e, se per alcune mettere da parte dolci e snack è relativamente semplice, l’odiata palestra è sempre in agguato. Quello che da anni consigliano gli esperti è che una dieta equilibrata deve essere abbinata all’esercizio fisico, qualunque esso sia. Spesso però, la vita frenetica, l’ansia di affrontare luoghi affollati o di farci vedere in una posizione vulnerabile, spinge sempre più persone a concentrarsi solo su una corretta alimentazione.

Ma è davvero possibile perdere chili senza sollevare nessun peso? La risposta è sì: la dieta ipocalorica. Ecco alcuni consigli per chi vuole perdere qualche chilo senza passare ore in palestra.

Mangiare bene

Se decidiamo di sacrificare l’attività fisica è importante concentrarsi molto sull’alimentazione: sarà principalmente essa a dettare quanti chili perderemo. Questo non vuol dire mangiare il minor numero di calorie possibile, bensì seguire una dieta fatta apposta per noi e per gli obiettivi che vogliamo raggiungere (meglio se raccomandata da un nutrizionista o dietista) e seguirla con intransigenza.

Quello che dobbiamo raggiungere è il deficit calorico, cioè ingerire meno calorie di quelle che si consumano. Un consiglio è quello di consumare un grande volume di frutta e verdura (sazia e non contiene troppe calorie) e abbinare tante proteine in quanto sono essenziali per il nostro organismo e, inoltre, ci tengono sazie più a lungo.

Bere tanta acqua

Se in un piano alimentare dove si dà poco spazio all’esercizio fisico, l’alimentazione è importantissima, altrettanto lo è bere tanto.

Si consiglia di assumere almeno 2 litri di acqua al giorno, quantità che può essere sostituita da zuppe, brodi, thè (poco zuccherati) o bevande (non gassate e ipocaloriche). Bere acqua è importante sia che siamo a dieta o no ma, soprattutto per chi deve perdere qualche centimetro, essere idratati favorisce il processo di smaltimento dei grassi bruciati.

Meal prep

Se il motivo per cui state rinunciando alla palestra è la vostra vita super frenetica, vi starete sicuramente chiedendo: come posso conciliare la mia vita impegnatissima con il cucinare ogni singolo giorno? La risposta è il meal prep, ovvero la preparazione dei pasti. È un’abitudine molto comune nel mondo del fitness: preparare il cibo in grandi quantità in anticipo (magari durante il weekend) e conservarlo per i successivi giorni dà stabilità e organizzazione alla nostra dieta. Sapere cosa andremo a mangiare giorno per giorno ci salva dalla scocciatura di pensare a quali piatti cucinare appena tornate dal lavoro o dopo aver accompagnato i figli a danza o a calcetto. Avere del cibo in linea con il nostro piano alimentare pronto per essere riscaldato evita, inoltre, che decidiamo all’improvviso di buttare una pizza congelata in forno o, ancor peggio, ordinare del cibo takeaway.