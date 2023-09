Jessica Chastain, attrice e produttrice statunitense, ha svelato alcuni dei suoi segreti top secret che fanno parte della sua beauty routine. Ecco come fa Jessica ad avere una pelle radiosa.

Jessica Chastain svela la sua beauty routine per una pelle radiosa

L’attrice americana Jessica Chastain, protagonista del nuovo film Memory presentato alla Mostra di Venezia 2023, è una bellissima 46enne e recentemente si è mostrata ancora più in forma, dal fisico da modella al viso raggiante. Ecco i segreti della sua beauty routine per una pelle perfetta, radiosa e luminosa.

Nata nel 1977, Jessica è famosa per la chioma ginger spettacolare e per uno splendido incarnato. Sui red carpet e negli scatti rubati la sua pelle del viso e del décolleté è sempre luminosa e levigata. Come fa, qual è la sua beauty routine? Il primo step è la protezione solare.

L’attrice la applica dopo aver picchettato il viso con un siero alla vitamina C. Sempre, e ancora di più quando è lontana dai set, perché è importante concedere all’epidermide il tempo di respirare e rigenerarsi, rinunciando per esempio a indossare il fondotinta.

Un altro rituale che ama molto, come si vede in uno dei suoi ultimi post su Instagram, è il trattamento viso e collo fatto ad arte dalla skin expert Georgia Louise con i lussuosi prodotti di La Mer.

“La protezione solare è davvero importante per me”, ha detto l’attrice di Interstellar. Chastain è anche informata sui suoi ingredienti. Segreto di bellezza: mettere la vitamina C prima della protezione solare così che la protezione solare diventa più efficace. Le piace Skinceuticals CE Ferulic, da applicare sul viso solo un paio di gocce ogni giorno prima della protezione solare.

Il miglior consiglio di bellezza di Jessica le è arrivato da una sua collega, Sissy Spacek, quando lavoravano insieme al film The Help, le ha detto che non usava il fondotinta tutti i giorni. “Prima pensavo di dover mettere il fondotinta tutti i giorni”, ha detto la Chastain. Questo è stato il miglior consiglio insieme a indossare la protezione solare.

La beauty routine di Jessica Chastain: segreti di bellezza

Jessica Chastain, famosa attrice di Hollywood, come visto cura molto la sua pelle per tenersi giovane dopo i 40anta. La sua skincare, infatti, parte dall’utilizzo di prodotti costosi ma di qualità come La Mer. Ma non è tutto. Il suo stile di vita è sano e attivo anche al di fuori dei set: a Jessica però non piace andare in palestra ma dedica tempo a escursioni, fare yoga e ballare.

Altro segreto di bellezza dell’attrice statunitense è l’olio di cocco: ottimo per la pelle. È la cosa migliore con un budget limitato perché funziona come una maschera per i capelli, una lozione per il corpo, un balsamo per le labbra. “Io ho messo l’olio di cocco sulle punte dei capelli. Puoi usarlo per cucinare”, ha detto la Chastain. In molti lo usano proprio per la sua versatilità.