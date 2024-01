Rachel Brosnahan attrice statunitense, è nota per la sua interpretazione nella pluripremiata serie “La fantastica signora Maisel”. Ecco la dieta della 33enne.

La dieta di Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan, attrice nota per il ruolo di Miriam “Midge” Maisel, protagonista della pluripremiata serie “La fantastica signora Maisel”, ha vinto un Emmy e un Golden Globe. Nel corso della sua carriera è apparsa in diverse serie come Orange Is the New Black, Grey’s Anatomy, CSI: Miami, Mercy e Gossip Girl. Infine lo scorso anno è stata scelta come nuova interprete di Lois Lane in Superman: Legacy.

Rachel, 33 anni, si tiene in forma sia per il benessere fisico e mentale, sia per farsi trovare preparata in vista di diversi ruoli al cinema. Per mantenersi in forma, Rachel mantiene la sua dieta ricca di proteine ​​come pesce e pollo. Le piacciono anche le lezioni occasionali di Pilates. Dato che l’attrice è sul set costantemente, non ha un programma prestabilito per i suoi allenamenti. “Utilizzo un’app che ti consente di partecipare a varie lezioni ovunque tu sia”, ha detto.

Il fitness è stato una parte importante della vita di Rachel sin da quando era al liceo. La star de La fantastica signora Maisel si concentra anche sul mantenimento di una dieta sana. In precedenza aveva detto che la sua bevanda preferita al mattino è un frullato verde. Dopo fa il pieno di verdure e carni magre. Ad esempio a pranzo mangia un’insalata o un panino con qualche proteina, come salmone, pollo o quinoa insieme a molte verdure, e per cena preferisce le radici commestibili arrostite con pesce.

Oltre al Pilates, all’attrice piace fare yoga e spinning. Le lezioni sono il suo metodo preferito perché ha difficoltà a motivarsi. Al di là delle attività Rachel fa ogni giorno delle lunghe passeggiate con i suoi due cani. “Vivo in un appartamento al quinto piano senza ascensore, quindi faccio anche un sacco di movimento”.

