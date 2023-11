Hyram Yarbro uno degli influencer americani più seguiti per la cura della pelle, è noto su YouTube per i suoi video Skincare by Hyram per cui è famoso anche su TikTok. Ecco la skincare routine dell’influencer.

Hyram Yarbro: la skincare routine dell’influencer più famoso di TikTok

Hyram Yarbro guru americano, star della skincare su YouTube e seguitissimo influencer su TikTok, nel 2021 ha lanciato la sua linea di prodotti per la cura della pelle, Selfless by Hyram, in collaborazione con Sephora. I suoi video online consistono principalmente in recensioni di prodotti e consigli sulla cura della pelle, per un aspetto luminoso e sano. Se la sua carriera va alla grande, la sua vita da adolescente, invece, è stata molto difficile.

Il re degli skinfluencer made in TikTok ha confessato di era stato cacciato di casa quando si era dichiarato gay. Secondo Yarbro, di conseguenza soffrì di depressione e disturbi alimentari durante la sua adolescenza. All’età di 18 anni, Hyram si è trasferito dall’Arizona a Honolulu nelle Hawaii per studiare alla Brigham Young University abbandonando poi gli studi per motivi finanziari.

Mentre era al college Hyram ha sperimentato un invecchiamento precoce e da quel momento si è appassionato ai prodotti per la cura della pelle quando li ha usati e ha visto quanto potevano essere efficaci. Da allora ha iniziato l’ascesa nel mondo di YouTube fino a diventare una star dei social, con oltre 6 milioni di followers. Il 27enne americano ha rivelato la sua cura della pelle perfetta e luminosa, per cui consiglia i migliori prodotti da utilizzare.

La filosofia di Hyram è che “gli ingredienti non mentono” e tutti dovrebbero cercare i prodotti che funzionano meglio per il proprio tipo di pelle. Inoltre, rifiuta i prodotti con oli essenziali o fragranze, poiché possono essere irritanti per la pelle, e afferma che un’ottima cura della pelle non deve necessariamente avere un prezzo elevato, né vuol dire che la cura della pelle costosa sia necessariamente la migliore. Ecco i prodotti consigliati dall’esperto di skincare.

Il primo passo della routine di cura della pelle è pulire la pelle e, se indossi il trucco, è necessario rimuoverlo. Tuttavia, Hyram non è un fan delle salviette per il trucco perché creano rifiuti ambientali e possono essere troppo aggressivi sulla pelle. L’influencer usa l’acqua micellare, come la famosa Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water per rimuovere lo sporco e l’olio dalla pelle.

Se hai la pelle grassa, Hyram consiglia il detergente viso schiumogeno CeraVe. Lava via lo sporco e le impurità mantenendo intatta la barriera cutanea con ceramidi e calma arrossamenti e irritazioni con presenza di niacinamide. Per pelle sensibile, invece, la star di TikTok dice che questo potrebbe essere una salvezza. Parla del detergente Vanicream privo di ingredienti controversi, come coloranti, fragranze, lanolina e solfati, rendendo ottimo anche per chi ha la pelle grassa o a tendenza acneica.

Hyram Yarbro e la skincare routine: segreti dello skinfluencer

La parola skinfluencer, ossia influencer della cura della pelle, è associata al suo nome: Hyram Yarbro. Il suo seguito sui social media è enorme, i prodotti che consiglia tendono a volare via dagli scaffali e i suoi video di reazione su TikTok hanno fatto oltre 10 milioni di visualizzazioni. Il giovane 27enne è diventato in pochi anni un pioniere della cura del viso, anche se come sottolinea, non è dermatologo né medico. Ma in base alla sua esperienza comprovata su se stesso, Yarbro consiglia come curare la pelle al meglio.

Skinfluencer di TikTok risponde a migliaia di domande dei suoi followers riguardo sempre la skincare, la più gettonata è “come sbarazzarsi dell’acne o delle cicatrici da acne”, dice lo skin guru. Cosa consiglia per questo? Hyram dice di esfoliare sempre la pelle utilizzando ingredienti come l’acido salicilico o PHA, per eliminare le cellule morte.

E poi, consiglia l’influencer di assicurarti di idratare la pelle e di prendertene cura anche e soprattutto durante la notte. E poi va applicata sempre e sottolinea sempre, la protezione solare. “Anche se non vedrai una differenza immediata sulla tua pelle, ti aiuterà a prevenire tanti danni a lungo termine”.