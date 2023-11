Il kefir d’acqua è una bevanda frizzante considerata un elisir di lunga vita in Oriente. Ma cosa sappiamo di questa preziosa bibita che non fa ingrassare? Ecco svelati 3 consigli sul kefir d’acqua e quando assumerlo.

Kefir d’acqua, quando assumerlo? 3 consigli sulla bevanda che non fa ingrassare

Tra le bevande di cui non poter fare a meno per dimagrire o mantenere il peso c’è sicuramente il kefir d’acqua. Sapete cos’è? Si tratta di una bevanda frizzante e leggermente alcolica che si ottiene dalla fermentazione dei grani di kefir. In Oriente è considerata un “elisir di lunga vita” per gli importanti benefici sull’organismo.

Il kefir d’acqua è a base di acqua, appunto, grani di kefir ed un dolcificante naturale, generalmente zucchero. Contenendo diversi ceppi di lieviti e batteri ed essendo ricca in minerali e vitamine, vanta numerosi benefici per l’organismo.

Il kefir d’acqua deve sempre avere una percentuale di zucchero dal 3 al 10%. A seconda della quantità di zucchero aggiunto, dei tempi di fermentazione e della quantità d’aria, varierà anche il grado alcolico della bevanda finita. Generalmente il kefir presenta una gradazione alcolica che va dallo 0,2% all’1%, dunque estremamente bassa, che ne fa tecnicamente una bevanda fermentata analcolica.

Quali sono i benefici apportati dal kefir d’acqua e dai suoi nutrienti? Ecco i principali:

Rafforzamento e stimolazione delle difese immunitarie, grazie al contenuto di 15 specie di fermenti, lieviti e batteri tra cui i Lactobacillus, Acetobacter e Streptococcus, amici della salute e del sistema immunitario;

Contrastare stanchezza, fatica ed insonnia;

Benefico per la pelle, è in grado di contrastare problemi come acne, allergie ed eczemi;

Benefico per l’apparato digerente, contribuisce alla buona salute dell’intestino e all’equilibrio della flora batterica intestinale;

Riequilibra i livelli di colesterolo;

Proprietà antibiotiche ed antinfiammatorie.

Ma quando è consigliato assumere il kefir d’acqua? Per favorire la digestione è consigliato berlo durante i pasti. In oltre è un potente antinfiammatorio e rimineralizzante. Il Kefir non è un farmaco, quindi può essere assunto in libertà e quando si vuole, ogni giorno senza timori e all’orario che si preferisce.

Kefir d’acqua, quando assumerlo? Cosa sapere sulla bevanda che non fa ingrassare

Il kefir d’acqua è tra le bevande più salutari e non fa ingrassare; abbiamo visto la sua origine antichissima dall’Oriente e perché sia considerata un elisir di lunga vita per tantissimi benefici che apporta. Il kefir è una bevanda fermentata, ricca di probiotici e altri ingredienti salutari. Per questo motivo è giusto essere consapevoli degli effetti del kefir quando lo si integra nella propria dieta di ogni giorno.

Si consiglia di cominciare a bere il kefir gradualmente, non superando la dose di 100 ml al giorno. Probabilmente gli effetti si faranno sentire molto rapidamente. E’ necessario un po’ di tempo prima che il tuo corpo si adatti all’assunzione giornaliera di kefir. Questa bevanda è anche adatta:

Contro la stitichezza: con la fermentazione di 24 ore si ottiene un kefir più lassativo e meno frizzante. Va bevuto un bicchiere subito dopo ogni pasto a temperatura ambiente.

Contro colite: fermentare per 48 ore il kefir sarà più astringente perché più acido ma anche più ricco di probiotici. Berne un bicchiere subito prima di pranzo e cena con l’aggiunta di un po’ di succo di limone se non è già presente nella ricetta di partenza.

Contro la pancia gonfia: due bicchieri dopo cena.