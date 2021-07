Il kefir è un prodotto naturale ricco di benefici per la salute e per questo sta ottenendo un grande successo. In generale si tratta di un prodotto utile per la salute dell’intestino, ma è in grado anche di regalare benefici alla pelle.

Scopriamo quali sono i suoi principali utilizzi.

Kefir per migliorare l’aspetto della pelle

Il kefir è in grado di dare una mano a chi soffre di problemi alla pelle come eczemi e psoriasi. Questi due problemi infatti spesso sono causati da un’instabilità della flora batterica. Grazie all’abbondanza di probiotici, il kefir è in grado aiutare la pelle a ritrovare l’equilibrio e accelerare il processo di guarigione nel caso di scottature e di rusch cutanei.

Kefir per pelli inclini all’acne

Chi soffre di acne può trarre grandi benefici dal kefir. Questo prodotto naturale infatti è in grado di ridurre le secrezioni della pelle sia quando viene consumato come alimento che quando viene utilizzato come vero e proprio prodotto di bellezza.

Oltre a consumare il kefir come bevanda per regolarizzare l’intestino, potete anche sfruttarlo realizzando una maschera viso a base di questo prodotto straordinario. Per farlo dovrete semplicemente applicare una garza sul viso e poi stendere su di essa uno strato di kefir.

Tenete la maschera sul viso per 20 minuti e poi lavate bene il tutto.

Lozione a base di kefir con azione astringente

Per avere una pelle bella da vedere è possibile utilizzare il kefir anche come tonico. In questo caso riuscirete ad avere una pelle liscia e compatta, infatti il prodotto vanta un’azione astringente davvero molto importante. Vi consigliamo di applicarlo con un disco di cotone ben bagnato con il prodotto e di concentrarvi in particolare sulle zone più critiche.

Lasciate agire per 15 minuti e poi risciacquate con cura usando acqua tiepida oppure fredda per mantenere i pori chiusi.