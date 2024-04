La dieta chetogenica può offrire diversi miglioramenti, ma è molto importante capire cos’è, come funziona e quali sono le controindicazioni. Oltre alla chetoacidosi e alla cheto-influenza, ci sono altre complicazioni che bisogna tenere in conto. In quest’articolo andremo a scoprire tutte le informazioni riguardanti la keto diet.

Keto diet, cos’è, come funziona e le controindicazioni

Effetti sulla salute cardiovascolare:

Uno degli argomenti più discussi che va contro la keto diet è la salute del cuore. La dieta prevede un’alimentazione con un aumento di grassi saturi, associati a un aumento del colesterolo LDL e a un maggiore rischio di malattie cardiovascolari. Sono però presenti degli studi riguardo all’aumento del colesterolo HDL (“buono”) e riguardo al miglioramento di altri fattori di rischio cardiovascolare, come la pressione sanguigna e il livello di zucchero nel sangue.

Possibili deficit nutrizionali:

La dieta chetogenica può comportare un’eliminazione o una riduzione molto importante degli alimenti ricchi di nutrienti essenziali, tra cui i carboidrati. Questi ultimi sono una fonte importante di fibre, vitamine B e minerali come il potassio e il magnesio. Una carenza di questi nutrienti potrebbe portare a delle conseguenze non positive sul lungo periodo, ad esempio: costipazione, affaticamento e squilibri elettrolitici. Per evitare tutto ciò, vi consiglio una dieta con alimenti ricchi di nutrienti e, se necessario, con integratori per diminuire ancora di più questo rischio.

Difficoltà a mantenere il peso a lungo termine:

La dieta chetogenica per molti è molto difficile da adottare sul lungo termine, proprio per i sacrifici che bisogna fare, tra cui quelli citati in precedenza. La restrizione importante dei carboidrati può portare a una riduzione della scelta dei piatti e a una conseguente perdita d’interesse verso questi ultimi, rendendo tutto più difficile e impossibile da continuare. Una volta terminata quest’alimentazione, nel caso in cui si dovesse riprendere a mangiare i carboidrati, si potrebbe verificare un aumento di peso molto rapido. Questo è chiamato “effetto yo-yo”. Per evitare tutto ciò, è consigliabile riprendere i nutrienti essenziali gradualmente, in modo da riabituare lentamente il vostro corpo.

Effetti collaterali a lungo termine:

Se alcuni effetti collaterali della keto diet, dopo l’interruzione del piano alimentare, si possono evitare riabituando lentamente il corpo, ci sono delle conseguenze che potrebbero vedersi sul lungo periodo. Alcune ricerche suggeriscono che una dieta a basso contenuto di carboidrati potrebbe avere delle conseguenze negative sulla salute intestinale, alterando il microbiota intestinale e aumentando il rischio di disturbi gastrointestinali. Inoltre, l’effetto della chetosi, sul lungo periodo, sul cervello e sulle funzioni cognitive non è ancora completamente compreso e richiede ulteriori ricerche.