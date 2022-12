Camilla Parker Bowles, all’età di 75 anni, è diventata regina consorte. Ecco svelati i segreti di bellezza dell’icona reale e la beauty routine che segue la seconda moglie del Re Carlo III. Nonostante la sua età, infatti, Camilla è considerata un’ispirazione per tutte le generazioni.

I segreti di bellezza di Camilla Parker

Camilla, nata Shand il 17 luglio 1947, a 75 anni, ancora, naturalmente, esce sconfitta dal confronto con la Principessa del Galles, Kate Middleton. Ma la regina consorte è ugualmente un’icona di bellezza, anche superati i 70 anni. Ecco alcuni segreti di bellezza di Camilla Parker Bowles.

Il lavoro sull’immagine di Camilla, da amante storica e poi moglie dal 2005 dell’erede al trono britannico, è cominciata decenni fa.

Per costruire una versione positiva di sé e, persino, elegante, si è rivolta a un consulente di stile e a un bravo hair-stylist che hanno lavorato su di lei. Una chioma scalata e bouncy, morbida, che le aggiunge volume al viso che lei stessa phona tutti i giorni e che ha mantenuto per decenni.

Anche il make-up di Camilla, affidato alle mani della truccatrice Julia Biddlecombe, oggi appare sofisticato e adatto alla sua età: un tocco di mascara e l’immancabile rossetto, ritornato nella sua trousse ora che le mascherine sono state accantonate.

Skincare antiage oriented di Camilla Parker Bowles

Sostenitrice di un approccio beauty green, la regina consorte Camilla Parker Bowles, opta sempre per scelte sostenibili ed etiche anche in campo di bellezza. La sua è una skincare anti età, a 75 anni compiuti: la Duchessa per sfoggiare la sua carnagione dal naturale bagliore radioso, punta senz’altro sull’idratazione.

Che siano creme oppure sieri, si affida a prodotti con ingredienti energetici. Inoltre ha sempre evitato la chirurgia estetica: si dice che sia un’addicted dei cosmetici antiage al veleno d’api di Deborah Mitchell, celebrity skin expert di base a Londra.