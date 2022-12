Dieta della menopausa per dimagrire: consigli e rimedi naturali

Intorno ai 45-50 anni le donne vanno incontro a un periodo e fase particolarmente delicato, come la menopausa. Insieme ai cambiamenti di umore e le vampate di calore, si accumulano anche chili in più da smaltire con la dieta della menopausa che comprende alimenti sani ed equilibrati. Scopriamo come poterla seguire.

Dieta della menopausa per dimagrire

Con l’arrivo della menopausa sono diverse le preoccupazioni e i sintomi a cui si va incontro in questa fase delicata. Insieme alle vampate, ma anche agli sbalzi di umore, bisogna anche combattere con i chili di troppo che si depositano nei punti maggiormente critici del corpo. Per questa ragione, seguire la dieta della menopausa può sicuramente aiutare a perdere peso.

I chili di troppo si possono ridurre e limitare conducendo uno stile di vita sano e una diet equilibrata che permette di lasciarsi alle spalle l’ansia e la paura di ingrassare. In base ad alcuni dati che sono stati raccolti, sembra che si rischi di aumentare fino a 10 kg soprattutto nella fase della menopausa. Una condizione che aggiunge ulteriore stress che porta ad aumentare il cortisolo e quindi i chili in più.

Durante questa fase si tende a mangiare di più soprattutto per lo stress, citato precedentemente, ma anche per i continui sbalzi ormonali, per cui seguire un regime equilibrato aiuta a dimagrire in modo sano e corretto. Durante il periodo della menopausa si ha anche un rallentamento del metabolismo che porta a ingrassare.

Inoltre, un regime maggiormente equilibrato e sano permette di ridurrre i chili in eccesso, ma anche di alleviare i sintomi che questa fase molto delicata della vita comporta. Un programma alimentare bilanciato e vario permette anche di condurre una vita maggiormente sana e attiva, in generale.

Dieta della menopausa per dimagrire: consigli

Per chi sta vivendo questa fase e vorrebbe perdere i chili in eccesso, qui forniamo una serie di consigli da seguire nella dieta della menopausa per uno stile di vita più sano. Innanzitutto, si consiglia di consumare diverse verdure soprattutto appartenenti alla famiglia delle crucifere, quindi broccoli, cavolfiori, bietole, rucola, ecc che sono anche disintossicanti.

Non possono mancare i grassi buoni e sani come olio di cocco o di oliva per condire i vari piatti, compreso l’avocado, le noci, i semi e il pesce grasso che mantengono stabile lo zucchero nel sangue, oltre a saziare tra i vari pasti principali della giornata. Le proteine sono altrettanto fondamentali, quindi nel regime si possono consumare carne, pesce, uova, quinoa.

Il consumo dei fitoestrogeni è altrettanto importante proprio perché aiutano a ridurre e ad alleviare i sintomi della menopausa e, tra questi, vi sono la soia, i semi di lino, ma anche i ceci. Sono poi consigliati alimenti ricchi di calcio che rafforzano le ossa come latte, formaggi e yogurt che regolano anche il sonno.

Nella dieta della menopausa tra i cibi da consumare si trovano anche i cereali integrali che saziano e stimolano il metabolismo aiutando così a dimagrire. Non devono mancare anche frutta e verdura che sono ricchi di antiossidanti. Oltre all’alimentazione, è bene anche praticare dell’attività fisica, quindi una passeggiata da fare la mattina o il pomeriggio aiuta a tenersi in forma.

Dieta della menopausa per dimagrire: rimedio naturale

