Come cambia il corpo con la danza? Perchè fa bene a qualunque età

Una delle poche attività ginniche che fa bene a qualsiasi età, dall’infanzia all’età adulta, è la danza. Che sia danza moderna, classica, caraibica e di coppia, ballare fa bene per la mente e il corpo. Ecco i benefici che la danza comporta, qualsiasi età tu abbia, da piccoli oppure da adulti.

La danza e i benefici a qualsiasi età

Ci rende più flessibili, migliora l’equilibrio, aumenta la fiducia in noi stessi e nei bambini promuove persino lo sviluppo neurologico. Stiamo parlando della danza, un’arte che vale la pena praticare fin da piccoli. Per divertirsi, svagarsi e non solo. E non serve diventare ballerini professionisti per goderne, basta praticarla con regolarità. Scopriamone tutti i benefici.

TONIFICA I MUSCOLI

Partiamo dai benefici fisici della danza che per chi vuole tenersi in forma è un autentico toccasana.

Contribuisce infatti a tonificare i muscoli sia delle gambe che dei glutei, delle braccia e degli addominali. Purché praticata con costanza.

FA BENE ALLA POSTURA

Ballare migliora l’equilibrio a tutto vantaggio di una corretta postura. Anche l’agilità risulta migliorata da una pratica costante e si diventa magicamente più coordinati.

MIGLIORA LA RESISTENZA

Se praticata con costanza, la danza ci rende più resistenti, anche dal punto di vista della respirazione, e incrementa al tempo stesso la nostra forza.

E così l’energia aumenta.

UN TOCCASANA CONTRO DIVERSI DISTURBI E MALATTIE

La danza, come lo Zumba e molte altre, contribuisce a migliorare la salute cardiovascolare. E non solo. Questa ginnastica è consigliata per prevenire malattie metaboliche e l’osteoporosi, e altre malattie.

FA DIMAGRIRE

Danzare ci tiene in forma perché fa bruciare calorie e grassi di troppo. Quindi se siete intenzionati a perdere peso divertendovi, è sicuramente l’attività giusta. Sia la danza in generale, che quella specifica come Zumba, riesce a far perdere peso in poco tempo e anche a tonificare.