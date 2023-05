Scutigere in casa: come allontanarle senza veleni

Le scutigere in casa sono una presenza fissa in questo periodo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa le attira nelle nostre case e come allontanarle definitivamente, senza l’uso dei veleni.

Scutigere in casa

Le scutigere in casa sono una presenza molto comune nelle case di moltissimi italiani. A dire il vero, questi insetti sono un problema comune nelle case di moltissime famiglie nel mondo e, sebbene il nostro primo istinto sia quello di urlare alla vista anche di uno solo di questi parassiti, è bene sapere che, in realtà, la loro presenza in casa nostra è una sorta di benedizione. D’accordo, nessuno ama condividere i propri spazi con gli insetti, ma sappiate che le scutigere non sono pericolose per l’uomo. Queste si nutrono di altri insetti e, perciò, ci aiutano a tenere casa nostra pulita e libera dagli insetti.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le scutigere entrano in casa nostra, che cosa le attira e come allontanarle in modo definitivo e naturale, ovvero, facendo affidamento su soluzioni che siano efficaci, ma alternative ai veleni, così da poter proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari.

Scutigere in casa: cause

Esistono specie diverse di scutigere, non tutte hanno le stesse caratteristiche, ma tutte, nello stesso modo, ci incutono timore. Quelle che, comunemente, ci ritroviamo in casa, rispetto alle altre specie, hanno zampe molto più lunghe, a causa delle quali, quando si muovono, sembrano rotolare. Comunemente, le chiamiamo millepiedi, forse perché, questo loro modo di muoversi, ci fa credere che, questi parassiti, in realtà, abbiano molte più zampe rispetto a quelli appartenenti ad altre specie.

Come ogni altro insetto, anche le scutigere entrano in casa nostra alla ricerca di cibo. La differenza con gli altri insetti, come, ad esempio, le formiche, che si nutrono del nostro stesso cibo, in riferimento alle specie che infestano le nostre case, è che le scutigere sono insettivori, ovvero, si nutrono di altri insetti. Se in casa abbiamo le scutigere, automaticamente non avremo altri insetti! Questo, però, non vuol dire che dobbiamo tenerci in casa le scutigere. Ed, infatti, dobbiamo allontanarle. Ma come?

Scutigere in casa: miglior rimedio naturale

Le scutigere in casa possono essere allontanate sia con i pesticidi che con soluzioni naturali. Le prime funzionano rapidamente ma, con il tempo, non solo non risolvono il problema, bensì, lo aggravano. Inoltre, i pesticidi, se utilizzati a lungo nel tempo, si rendono responsabili di effetti avversi, anche gravi, sulla salute dell’uomo.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare le scutigere dalle nostre case, rapidamente ed efficacemente, senza ripercussioni sulla nostra salute. Ecopest è, infatti, un dispositivo tecnologico che sfrutta ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica per provocare un rumore, impercettibile ad orecchio umano e animale, che allontana le scutigere e ogni altro insetto dalle nostre case.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

A basso impatto economico e ambientale, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest acceso per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria sarà scarica è sufficiente ricaricarla con una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.