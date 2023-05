Jane Fonda, 85 anni, è un’attrice, produttrice e anche attivista con una carriera longeva e di successo. La Fonda, infatti, ha vinto due Premi Oscar come miglior attrice protagonista. Sempre in perfetta forma, ecco i segreti di bellezza dell’attrice americana.

La beauty routine di Jane Fonda: tutti i suoi segreti di bellezza

Jane Fonda, attrice e famosa attivista che ha vinto nel corso della sua carriera due Academy Awards, due Oscar, due British Academy Film Awards, sette Golden Globe, due Tony Awards e cinque Emmy nomination, solo per citarne alcuni, ha raggiunto la soglia degli 85 anni.

Ma l’attrice ha sempre una bellissima pelle, merito di una cura costante che la aiuta a mantenere la pelle luminosa, elastica e senza rughe. Oltre che qualche ritocco di chirurgia estetica, come Jane ha ammesso. Ecco i segreti di bellezza di Jane Fonda.

L’attrice e attivista americana cura la pelle prima di tutto per evitare che diventi secca. “Faccio tutto per evitare la pelle secca. Le mie creme preferite attuali in rotazione sono Uncle Bud’s Face Lotion, L’Oréal Age Perfect e Mila Moursi skin lotion”, ha confessato Jane Fonda.

Nella sua routine di bellezza, non può mai mancare la protezione solare. L’attrice si spalma regolarmente la SPF per proteggere la sua pelle dai dannosi raggi UV. “Non prendere troppo sole, mi hanno consigliato”, ha detto Jane. Dopo il cancro della pelle e molte operazioni successive, posso dire di stare lontano dal sole”.

Per andare sul sicuro, Jane ha detto che vede un dermatologo ogni sei mesi per i controlli della pelle. Lei si prende anche molto cura dei suoi capelli proprio come fa con la pelle. “I capelli sani hanno sempre un bell’aspetto, quindi è importante prendersi cura dei propri capelli”, ha detto Jane.

L’attivista è appassionata e fiera del suo colore grigio, questo non significa che non siano curati, anzi. Jane se ne prende molta più cura da quando ha scelto di apparire con il suo colore “naturale”, e non perde mai l’appuntamento settimanale con il suo hair stylist di fiducia.

Jane Fonda e la passione per il make up dell’attrice americana

L’attrice e attivista americana ha rivelato:

“Ho le occhiaie e ho bisogno di illuminarmi sotto gli occhi. Allora mi metto un po’ di fard, una matita nera sugli occhi, piego le ciglia, metto del mascara nero sulle ciglia superiori e inferiori. Man mano che invecchi, la linea delle tue labbra diventa meno netta, quindi devo usare una matita per le labbra e poi mi metto il rossetto”.

“A volte uso un rossetto rosso vivo, a volte uso un rossetto rosa pallido. Questa è la mia faccia da attivista che partecipa alle proteste”, ha concluso Jane Fonda.