Quando mettere la crema solare nella skincare?

La crema solare è alla base di una buona ed efficace skincare routine, consigliata da tutti i dermatologi. Molte persone, però, sbagliando il momento dell’applicazione e non sanno quando metterla nella skincare, ecco dei chiarimenti in merito.

Crema solare nella skincare: lo step fondamentale

Gli ultimi passaggi della skincare sono sempre i più importanti, vale a dire la pulizia e la protezione solare. Questo è particolarmente vero in primavera, quando il cambiamento climatico e le giornate più lunghe ci permette di vivere all’aperto più a lungo.

Sappiamo tutti che una pelle schermata dal sole è una pelle ben protetta e rimarrà giovane e luminosa più a lungo. Ma sfortunatamente la maggior parte delle persone tende a non dare a questi due step l’importanza che meritano. In particolare, la protezione solare è la più trascurata.

La protezione solare è essenziale perché procura una pelle più sana, giovane e luminosa. Infatti, la protezione solare non solo riduce il fotoinvecchiamento, l’effetto dell’invecchiamento del sole. Riduce anche il rischio di cancro alla pelle e scottature solari.

La protezione solare è estremamente importante, tutto l’anno. E’ solo che in primavera, con le giornate più lunghe e più calde, la sua preminenza appare solo più evidente.

Crema solare: quando va messa nella skincare?

La maggior parte dei dermatologi consigliano l’applicazione della protezione solare ogni mattina, tutto l’anno non solo in primavera e in estate. Tuttavia, in primavera, è particolarmente importante essere ancora più attenti nel proteggere la pelle dai dannosi raggi UV.

Infatti, quando arriva la primavera passiamo più tempo fuori. È obbligatorio assicurarsi di utilizzare la protezione solare, anche se è nuvoloso e ci sembra che il sole non picchi. In realtà i raggi sono ancora più forti.

Quindi è necessario applicare la protezione solare ogni mattina, e riapplicare ogni due ore. Se ti bagni, applicala ogni ora. Spesso, un trucco con protezione SPF potrebbe non essere sufficiente. Anche se un molti fondotinta in commercio contengono un SPF 15, questo non è molto efficiente.

Una protezione solare ad ampio spettro con un SPF di 30 o più è perfetta per una giornata primaverile. Questa va messa nella routine ma quando? Dipende dal tipo di protezione solare che state usando.

Se indossi una crema idratante separata, lascia un po ‘di tempo per lasciarla asciugare (5 minuti circa) prima di applicare la protezione solare. In questo modo avrai ottenuto uno strato esterno più uniforme.

Se non indossi il trucco, applica la crema solare per ultima. Lascia che sia lo strato finale sulla tua pelle.

Se indossi sia il trucco che una protezione solare separata, applica la protezione solare prima del primo strato di trucco (ad es. il primer o il fondotinta).

Se si utilizza una protezione solare in polvere, applicala dopo tutto il resto. Dovrebbe essere lo strato finale sulla pelle.

Se utilizzi uno spray solare, segui le istruzioni.

Applica la protezione solare almeno 15-20 minuti prima di uscire. Ripeti quindi l’applicazione ogni 2 ore, o anche più frequentemente, se stai sudando, per esempio, a causa dell’attività fisica.