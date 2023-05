Zanzare in casa: come allontanarle senza veleni

Le zanzare in casa non sono solo una seccatura, ma anche un pericolo per la nostra vita e la nostra salute, a causa delle patologie che, potenzialmente, possono diffondere nella comunità con il loro morso. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa attira le zanzare in casa nostra e come allontanarle con soluzioni naturali, alternative ai pesticidi.

Zanzare in casa

Le zanzare in casa sono sia una seccatura e sia una ragione di preoccupazione, dato che possono essere vettori potenziali di patologie importanti, come la febbre gialla, il virus Zika, la Dengue, malaria e molto altro ancora. Tenerle lontane da noi e dalle nostre case è importante per la nostra vita e per la nostra salute, ma è importante anche per la vita e la salute della comunità.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa attira le zanzare nelle nostre case, cosa le fa avvicinare a noi e come allontanarle definitivamente facendo affidamento su soluzioni naturali, alternative ai pesticidi che, se utilizzati a lungo nel tempo, possono essere pericolosi per la nostra salute.

Zanzare in casa: cause

Non è la nostra casa ad attrarre le zanzare, ma le persone che la abitano. E, se date ancora retta alla leggenda metropolitana per la quale questi insetti mordano più voi che altre persone perché il vostro sangue è più dolce, vi sbagliate di grosso. E’ vero che le zanzare sono sempre alla ricerca di qualcosa di dolce, ma diciamo pure che non c’è una tipologia di sangue più dolce dell’altra. Semplicemente, le zanzare trovano nel sangue umano tutti i nutrienti che sono necessari allo sviluppo di uova sane.

Il calore corporeo, la dimensione e il peso del corpo, gli odori della pelle, la gravidanza e la quantità di sudore che il vostro corpo espelle sono tutte ragioni di richiamo per le zanzare. Queste caratteristiche, gravidanza a parte, spiccano in alcune persone molto più che in altre ed ecco perché, mentre siete in giardino a leggere un libro, con un vostro parente o un vostro amico, può succedere che le zanzare, che in quel momento ronzano intorno, siano attratte più da voi che dall’altra persona.

Zanzare in casa: miglior rimedio

L’utilizzo dei pesticidi per allontanare le zanzare dalle nostre case, la maggior parte delle volte, funzionano, ma solo all’apparenza. Alcuni di questi prodotti, addirittura, potrebbero persino aggravare il problema attirando un numero maggiore di zanzare in casa. La soluzione migliore, in questi casi, è dunque quella naturale. Tuttavia, neppure le soluzioni naturali possono essere scelte a caso e bisogna sempre puntare su quelle che, da un lato, prevengano il problema, dall’altro, lo risolvano.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per liberare le nostre case dalle zanzare e per impedire che queste entrino. Sviluppata a partire da una tecnologia avanzata, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione che è pari a 250 mq ed è a basso impatto economico e ambientale. Appena la batteria sarà scarica, infatti, sarà sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Come agisce Ecopest? Si tratta di un dispositivo elettronico che, attraverso l’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza e interferenza magnetica, provoca un rumore, impercettibile a orecchio umano e animale, che disturba le zanzare e ogni altro insetto presente in casa. Ecco che le zanzare, stando così le cose, non potranno fare altro che allontanarsi di loro spontanea volontà

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.