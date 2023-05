La beauty routine di Julia Fox: tutti i segreti di bellezza dell’attrice

Julia Fox, stilista, attrice, modella, scrittrice, regista e musa ispiratrice di molti geni creativi, è uno dei volti più amati di sempre. L’attrice, 33enne, segue una beauty routine per una pelle luminosa e curata come la sua. Scopriamo i segreti di bellezza della Fox.

La beauty routine dell’attrice e stilista Julia Fox

Julia Fox, la donna il cui trucco pesante per gli occhi ha scatenato una rivoluzione di bellezza in piena regola che proprio dell’occhio nero carbone super bold ha fatto un punto forte, è uno dei volti più apprezzati e imitati dalle giovani ragazze di tutto il mondo.

L’attrice e stilista americana cura tantissimo la sua bellezza naturale, con trattamenti, skincare costante fatta di prodotti semplici ma molto potenti per la pelle.

La borsa di Julia Fox è un miscuglio di trattamenti high-tech e creme semplici. Invece del profumo, Julia usa il deodorante alla lavanda. “Credo che le persone siano più attraenti quando portano il loro profumo naturale e ho scoperto che altre persone provano lo stesso”, ha rivelato la Fox.

L’attrice ha come routine abituale quella di fare la doccia al mattino: “Di notte sono così esausta che non potrebbe importarmene di meno, a dire il vero”, ha rivelato Julia Fox.

Altro segreto di bellezza dell’attrice e stilista, come anticipato, sono i trattamenti estetici: “Consiglio di provare il Pure Lift Face da Face Gym o la macchina ZIIP”, ha rivelato. E ha aggiunto la Fox: “Li uso una volta alla settimana, ma lo farei tutti i giorni se avessi tempo”.

Il primo prodotto di bellezza che Julia Fox ha usato nella sua vita è stata la palette di ombretti in crema luccicante Revlon di Rite Aid soltanto all’età di 11 anni. Ma il grande segreto per la sua pelle è una crema egiziana: “Sembro 10 anni più giovane durante la notte, mi spalmo generosamente la “magia” egiziana sulla pelle e vado a dormire. Quando mi sveglio la mattina dopo, la mia pelle è morbida e fresca come il sedere di un bambino”, ha detto Julia.

I segreti di bellezza dell’attrice Julia Fox

Altroché creme e sieri nella sua beauty routine. L’attrice americana, stilista e modella, è una fan estrema dei laser al viso e al corpo. “Sono il futuro. Il mio preferito è il Morpheus 8 ma fa davvero male, quindi chiedi una crema anestetica prima di provarlo”, ha rivelato la Fox.

Del tempo che passa, lei che ha solo 33 anni, ha detto: “Invecchiare significa sentirsi sempre più a proprio agio nella propria pelle. Sono molto più felice ora che in qualsiasi altro momento della mia vita”. Inevitabili i commenti scatenati sul web.