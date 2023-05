Natalie Portman, attrice americana nata a Israele, 41 anni, è una delle donne del cinema più ammirate di sempre. Attrice, regista, produttrice cinematografica e anche attivista, Natalie ha una vita molto intensa ed entusiasmante. Scopriamo la beauty routine della Portman.

La beauty routine di Natalie Portman: i segreti di bellezza dell’attrice

Una vita di grandi successi cinematografici collezionati in ben ventott’anni di carriera, Natalie Portman è una delle attrici più apprezzate di sempre e da ogni generazione: l’enfant prodige di “Lèon” è oramai prossima ai quaranta due anni a giugno ma appare sempre come una ragazzina dal viso tenero.

L’attrice americana ma nata a Israele, infatti, è una bellezza “acqua e sapone“, sicuramente tanto deve ad un fortunato dono di madre natura, sostenuto da una cura ad hoc della pelle e in generale dell’aspetto estetico come tutte le sue colleghe dello spettacolo. Qual è la beauty routine di Natalie Portman?

La Portman ha svelato di non ricorrere ad eccessivo make-up, fuori dal set, prestando però particolare attenzione ad una scrupolosa skincare routine, fatta anche di massaggi viso con il prezioso aiuto del noto Jade Roller ed immancabile idratazione.

Il volto di Dior Beauty, ha parlato dei segreti per avere una pelle radiosa e fresca, partendo da uno stile di vita sano e senza eccessi. La sua beauty routine mattutina parte dal Joëlle Ciocco Toner, che funziona come un detergente la sera e come un tonico la mattina, poi idrata la pelle con Rapairative Moisturizer di Tata Harper.

“Sono molto sensibile ai profumi, ed entrambi hanno una fragranza piacevole, che sa di pulito. Infine, applico la protezione solare, e via”, ha aggiunto Natalie Portman.

Nella borsa dell’attrice americana tanto amata, non possono mancare tre oggetti, come ha rivelato la Portman.

“Ho sempre con me due rossetti. Mi piace Dior Addict Lip Glow, che è molto trasparente. Lo uso quando vado a prendere i miei figli a scuola. Ma tengo in borsetta anche Rouge Dior 999, nel caso in cui abbia bisogno di un po’ di grinta in più”, ha detto Natalie.

Infine, l’attrice non rinuncia alla crema nutriente per unghie. “Tratto davvero male le mie cuticole, e portare questo prodotto sempre con me è un modo per ricordarmi che devo prendermene cura”, ha detto Natalie.

Natalie Portman e i segreti del suo make-up

I beauty look dell’attrice Natalie Portman sono sempre delineati da un’arcata ben definita ed armoniosa, così come lo sguardo messo strategicamente in risalto dal mascara.

La base viso è leggera e luminosa, data da un trucco naturale ma efficace. A sorpresa, ciò che non manca mai è un buon rossetto: se i toni nude sono per il giorno, il rossetto rosso è il suo must per eventi serali come i red carpet a cui è abituata.