La beauty routine di Mara Venier: come si prende cura del viso la “zia nazionale”

Quale sarà la sua beauty routine per una pelle luminosa, anche over 70, come la sua? Scopriamo alcuni segreti di bellezza che ha rivelato la stessa zia nazionale.

La conduttrice veneta è anche reginetta delle scarpe. I suoi modelli sono tra i più belli in assoluto e i look della domenica sempre impeccabili. A stupire è la sua borsa che Mara indossa in un modo decisamente speciale.

L’ironia della zia nazionale, Mara Venier è la sua arma vincente per farsi amare dal pubblico. La conduttrice infatti continua a portare avanti un rapporto di grande sincerità da anni con i suoi telespettatori che le sono stati accanto anche nei momenti più duri della sua vita. Ecco quali sono i segreti beauty di cui nessuno potrà più fare a meno.

Mara Venier è una super fan dell’acido ialuronico, di grande tendenza negli ultimi anni, da inserire sempre nella sua beauty routine.

Negli ultimi anni infatti l’acido ialuronico sta spopolando ovunque. Mara in questo caso sceglie di applicare le fiale di acido ialuronico puro che aiuterà a prevenire i segni del tempo e illuminare il viso. Questo prodotto agisce sulle rughe e anche sulla tonicità della pelle che non sarà più la stessa.

La prima regola della skincare di Mara Venier è come sempre quella di scegliere prodotti adatti al suo tipo di pelle maturo e sensibile che riescano a garantire risultati efficaci con zero complicazioni.

La beauty routine di Mara Venier: come applica il siero?

Mara Venier ha deciso di mostrare a tutti i suoi fan in che modo applica il siero viso per ottenere una pelle più elastica, luminosa e rimpolpata. Il siero è un prodotto concentrato che viene prelevato in piccole gocce da applicare sul viso.

Il primo step è quello di applicare il siero sulla punta delle dita per poi cominciare un movimento che parte dal naso e forma un cuore fino al mento contornando l’esterno del viso.

Il secondo movimento parte invece da sotto agli occhi e con entrambe le mani si formerà un cuore fino al mento. A questo punto è necessario scendere verso il collo.

Quest’ultima infatti è una parte del viso che non bisogna assolutamente dimenticare nell’applicazione dei prodotti. Ed ecco che la conduttrice Rai appare con una pelle perfettamente luminosa e senza imperfezioni o segni dell’età.