La conduttrice di successo Mara Venier, regina della tv, quest’anno è prossima ai settantadue anni ma dal suo aspetto nessuno lo direbbe. Il volto storico della tv si mantiene in forma grazie alla dieta sana. E, nell’ultimo anno con un regime alimentare è riuscita a perdere ben otto chili. Scopriamo di quale dieta si tratta.

La dieta di Mara Venier: cosa mangia la conduttrice

La conduttrice di Domenica In, 71 anni, non rinuncia al buon cibo e a qualche cocktail per iniziare con allegria la serata. Ma lo scorso anno è dimagrita in modo evidente, grazie alla dieta che le ha fatto perdere 8 chili durante la scorsa stagione del programma.

Si tratta di un piano alimentare ipocalorico ma senza eccessi. Questa dieta consiste nell’aumento delle proteine giornaliere con lo scopo di mantenere la massa magra nonostante il taglio calorico. Mara Venier ha seguito questa dieta per perdere chili, “più per una questione di salute che solo per bellezza”, ha così detto la conduttrice.

Mara ha infatti confessato di aver fatto delle visite di controllo per un problema di salute, che in realtà non è era grave. Infatti, racconta che per fortuna il dolore al petto che sentivo si è poi attenuato.

Come anticipato, la dieta di Mara Venier non è una di quelle drastiche, bensì è un regime controllato, e accompagnato da attività fisica. Lei ha raccontato:

“Ho eliminato vino, dolci, ma mangio i carboidrati, sebbene misurati, e mi concedo anche qualche sorbetto. Fondamentale, però, è cercare di muoversi quanto più possibile”.

Mara Venier: esempio della sua dieta

Ecco un esempio concreto della giornata tipo alimentare di Mara Venier.

A colazione è consigliato bere caffè o thè amari, in caso non piacesse utilizzare la stevia o un altro tipo di dolcificante. Insieme è possibile mangiare 125 grammi di yogurt magro bianco, al quale si possono aggiungere zenzero, cannella ma anche della scorza di limone grattugiata o due gocce di aroma vaniglia più un cucchiaino di caffè. Insomma, in questo caso date pure spazio alla fantasia, senza scadere in ingredienti grassi o contenenti zuccheri.

Dopo la colazione serve uno spuntino, la frutta è concessa: è possibile mangiare un frutto medio (circa 150 grammi) escludendo banana, melone, anguria, fichi o uva. Le opzioni migliori sono gli agrumi o i frutti rossi o al limite 100 gr di mela/pera.

A pranzo la conduttrice mangia un piatto di verdure alla griglia (o al vapore) con poco olio d’oliva a crudo. In aggiunta alle verdure tre opzioni: due uova sode o strapazzate, oppure 120 grammi di carne magra (o 100 gr di bresaola, se non piace anche 80 grammi di prosciutto sgrassato), in alternativa alla carne massimo 150 grammi di pesce bianco o una confezione grande di tonno al naturale.

Merenda di pomeriggio: 100 grammi di yogurt magro.

E la cena? Stesso discorso del pranzo, escludendo l’opzione delle uova.

Come condimenti sono concessi spezie e succo di limone, il sale deve essere praticamente escluso dalla dieta. Ultimo ma non meno importante un buon programma di ginnastica full body: tre volte a settimana per almeno mezz’ora, nei giorni di ‘riposo’ fare una passeggiata.