La dieta di Eleonora Abbagnato: i segreti della ballerina per rimanere in forma

Eleonora Abbagnato, 44 anni, ballerina di origini siciliane, dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. L’Etoile sposata dal 2011 con il calciatore Federico Balzaretti da cui ha avuto due figli, segue una routine dieta e allenamento per rimanere in forma.

Eleonora Abbagnato: i segreti della ballerina per rimanere in forma

Coryphée nel ’99, Sujet nel 2000, Première Danseuse nel 2001 ed Étoile dal 28 marzo 2013, Eleonora Abbagnato ha una carriera alle spalle nel mondo della danza classica da far invidia. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Ma come si tiene sempre in perfetta forma, con il suo fisico longilineo da ballerina?

“Sedute dall’osteopata, massaggi e visite dal podologo. Così mi prendo costantemente cura del mio corpo, perché la danza è una professione tanto stimolante quanto dura fisicamente, che richiede un’intensa preparazione settimanale. La mia giornata lavorativa inizia alle 9 e finisce alle 18 e gli esercizi alla sbarra, che noi ballerine ripetiamo quotidianamente fin da quando eravamo piccole, costituiscono il miglior allenamento”, ha svelato così la ballerina Eleonora Abbagnato.

Al contrario delle sue colleghe, lei non si fa seguire da un coach, ma preferisce ascoltare il suo fisico e seguire un suo particolare programma di allenamento.

“La base è lo stare bene con sé e l’essere felici, perché, poi, il nostro fisico ci segue e si comporta di conseguenza. Non amo molto, invece, la corsa e gli sport a corpo libero, che trovo faticosi e inutili dal punto di vista

della conoscenza del proprio corpo, a differenza del pilates, che, come lo yoga, oltre a rilassarmi mi ha aiutato a essere consapevole di me stessa”, ha detto la Abbagnato.

E ha aggiunto l’Etoile: “Ho praticato per anni quest’ultima disciplina e mi ha aiutato a rimettermi subito in forma anche dopo le due maternità, tanto che appena tre mesi dopo la nascita di Gabriel, il mio secondogenito, ho ballato nel ruolo di Manon all’Opéra di Parigi”, racconta Eleonora Abbagnato.

La dieta della ballerina Eleonora Abbagnato

Dal punto di vista dell’alimentazione, la ballerina ed Etoile italiana, Eleonora Abbagnato ha detto di aver iniziato a seguire una dieta più “restrittiva” ma sempre sana e bilanciata quando è nata la sua prima figlia Julia. Ancor di più poi con la nascita del secondogenito Gabriel.

“Mi piace molto cucinare, anche al termine delle lunghe giornate di lavoro: il piatto che mi riesce meglio è la parmigiana. Tuttavia, a causa del lavoro mi capita spesso di saltare il pranzo, ma, quando posso, mi concedo il mio piatto preferito, la pasta condita, carbonara, amatriciana, al pesto, essendo mia madre genovese, o alla siciliana con verdure, zucchine e melanzane con il risotto come alternativa, seguita da pollo, o comunque da un secondo più leggero, e verdure”, ha confessato la Abbagnato.

Per colazione, invece, la ballerina siciliana preferisce il pane nero tostato con burro e un po’ di marmellata, oltre all’irrinunciabile caffè.

“Consumo pochi dolci, non amando gli zuccheri, ai quali preferisco di gran lunga il salato. Il mio punto dolente è, però, l’idratazione, con il medico che non manca mai di farmelo notare. So che è molto importante, ma proprio non sono un’amante dell’acqua”, ha svelato la ballerina.

E, infine, anche lei come ogni italiano doc beve tanti caffè e, avendo bambini a casa, a volte si lascia “tentare” dalla bevanda più frizzante di tutte: la Coca Cola.