La beauty routine di Scarlett Johansson: tutti i suoi segreti di bellezza

La beauty routine di Scarlett Johansson? Scopriamo quali sono i segreti di bellezza dell’attrice statunitense, tra le più richieste dal mondo del cinema di Hollywood.

L’attrice, che ha fatto il suo esordio cinematografico come attrice bambina nel 1994 in “Genitori cercasi”, oggi ha 38 anni ma il suo aspetto non è cambiato. Ecco i suoi segreti di bellezza.

La beauty routine dell’attrice Scarlett Johansson

Scarlett Johansson, attrice americana di origine danese da parte di padre, mamma di due bambini, è una delle più amate del mondo di Hollywood. Merito del suo talento indiscusso affiancato da una bellezza rara. Occhi profondi verdi e capelli biondi, la Johansson è amatissima anche dai fan che vogliono sapere: quali sono i suoi segreti di bellezza?

Lo scorso maggio, l’attrice ha lanciato “The Outset”, il suo nuovo e primo marchio di skincare costituito da una linea di prodotti con un design minimalista, senza genere e per tutte le generazioni, ma anche con formule pulite e obiettivi ben definiti: prendersi cura della propria pelle senza troppe preoccupazioni. “Penso di essermi sempre sentita come se stessi interpretando un personaggio in quelle campagne pubblicitarie e man mano che mi sono evoluta, volevo creare e rappresentare un marchio che fosse simile a me”, ha detto l’attrice.

La Skincare routine di Scarlett Johansson: i prodotti della sua linea

Nella sua collezione di skincare, Scarlett Johansson ha incluso: un detergente delicato antiossidante che rimuoverà tutte le impurità accumulate durante il giorno. Un siero rassodante con collagene vegano che aumenterà l’idratazione. Una crema idratante allo squalene nutriente dirà addio alla pelle secca.

Infine, una crema occhi alla vitamina C, un prodotto per la cura delle labbra e una crema da notte ricca di niacinamide. Tutti questi passaggi e prodotti fanno già parte, in primis, della skincare routine di Scarlett Johansson. E ancora tanto altro per la cura della sua pelle.

La sveglia di Scarlett suona ogni giorno alle 6:30 del mattino. Dopo la colazione, l’attrice inizia la sua skincare divisa in tre fasi: il “suo” detergente antiossidante micellare delicato e il siero di preparazione al collagene vegano rassodante.

Finisce con l’idratante nutriente allo squalano. “Mi lavo e idrato il viso giorno e notte (e talvolta anche di più) con questi tre. Uso solo i prodotti Outset per la mia pelle e di solito provo nuovi prodotti che stiamo sviluppando”, ha detto l’attrice.