Anna Nicole Smith, pseudonimo di Vickie Lynn Hogan, è stata una modella e attrice statunitense. Divenne celebre nel 1993 quando fu nominata Playmate dell’anno. L’anno successivo sposò il ricco imprenditore James Howard Marshall II, all’epoca ottantanovenne. Scomparsa improvvisamente nel 2007, vediamo cosa mangiava per tenersi in forma.

La dieta di Anna Nicole Smith: cosa mangiava l’attrice e modella statunitense

Anna Nicole Smith, modella e attrice americana, morì prematuramente all’età di 39 anni a causa di un collasso. Playmate dell’anno nel 1993, la sua storia viene raccontata da un docufilm dal 16 maggio su Netflix.

Al centro della storia, la carriera e la storia personale della Playmate che passa attraverso il matrimonio con miliardario James Howard Marshall II, all’epoca ottantanovenne, l’eredità di quest’ultimo e il mistero che avvolse la morte del suo primogenito Daniel e la battaglia per la paternità e la custodia della seconda figlia Dannielyn.

Anna Nicole Smith è stata una delle attrici e showgirl statunitensi che ha fatto letteralmente impazzire milioni di fan in giro per il mondo. Nel 1992 finisce sulla copertina del magazine Playboy, mentre l’anno successivo viene eletta Playmate dell’anno, divenendo una delle modelle più ricercate dalle case di moda.

La modella e attrice è deceduta l’8 febbraio 2007 per un eccesso di farmaci e tranquillanti assunti mentre si trovava nella sua camera del Casinò Hard Rock Cafe di Hollywood. Ma come si teneva così in forma?

Si è tornati a parlare di lei, dopo tanti anni, per il docufilm uscito su Netflix solo pochi giorni fa, dedicato alla sua vita. Il documentario mostra una diva pubblicamente molto desiderata, ma privatamente tanto sola, esattamente come era stata la sua infanzia.

Fu infatti abbandonata dal padre ancora in fasce e cresciuta dalla madre e dalla zia materna. Sulla sua morte circolarono per qualche tempo anche tesi complottiste, relative a un possibile omicidio, smentite però dalle versioni ufficiali. Un altro aspetto su cui si concentra il docufilm.

L’ex pinup di Playboy Anna Nicole Smith è stata portavoce della pillola dietetica TrimSpa che prometteva di perdere peso solo grazie alla sua assunzione.

L’attrice e modella ha lottato da sempre con il suo peso. Quando fu notata per la prima volta era molto formosa, con curve prorompenti. Nel corso degli anni e con il successo, poi, è dimagrita drasticamente come volevano i suoi “capi”.

In lutto per la morte del secondo marito J. Howard Marshall, la Smith apparve notevolmente più ingrassata, all’epoca disse: “Tutto quello che facevo era mangiare e guardare la TV per tutto il giorno”. Poco tempo dopo, invece, Smith sfoggiò le sue forme sulla passerella della sfilata di Lane Bryant a New York City.

Anna Nicole Smith: i segreti della sua ex forma

Come anticipato, la perdita di peso dell’ex attrice e modella di Playboy Anna Nicole Smith era dovuta alla dieta TrimSpa, in cui si prendeva una pillola prima di ogni pasto. Dopo 10 giorni la dieta iniziava a funzionare con una notevole perdita di peso, ma non si sa quanto “salutare”.

“Ti fa davvero restringere lo stomaco. Si restringe davvero fino a quando non puoi mangiare molto e non hai fame. Quindi, ho dovuto ridurre gradualmente le pillole. Io prendo tipo due al giorno ora. Non ne prendo più sei al giorno”, rivelò la modella.