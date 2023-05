La dieta di Camilla Parker Bowles: cosa mangia la regina?

La regina Camilla Parker Bowles, 75 anni compiuti, potrà godere di un ennesimo omaggio da parte del marito all’Incoronazione. Re Carlo III ha voluto dedicarle un tributo personale: sulla medaglia ufficiale non c’è solo il nuovo sovrano, ma anche la moglie. Ma come si tiene in forma la regina inglese? Ecco la sua dieta.

La dieta della regina consorte Camilla Parker Bowles

La futura regina, Camilla Parker, arrivata al traguardo dei 75 anni compiuti lo scorso 15 luglio, si mostra sempre in forma smagliante nonostante le critiche sempre presenti. La duchessa di Cornovaglia può contare sui migliori nutrizionisti e personal trainer del mondo.

Parte del merito della sua forma, però, è dovuto al suo stile di vita basato, a quanto si dice, su sane abitudini che possono essere prese d’esempio anche dalle donne comuni over 70. La moglie del Re Carlo, che sarà incoronato ufficialmente domani, sembrerebbe puntare su piatti semplici e genuini ma allo stesso tempo sostanziosi come pollo arrosto, salmone al forno o carne.

Non solo, la dieta equilibrata e sana di Camilla includerebbe anche molti prodotti freschi come frutta e verdura. Un’abitudine testimoniata dal fatto che, quando i suoi figli Laura e Tom erano piccoli, Camilla aveva un orto e che, ancora oggi, la duchessa è famosa per essere un’amante del giardinaggio e della coltivazione, passione che condivide con il marito Re Carlo.

E ancora. La regina consorte predilige per la sua dieta soprattutto alimenti bio. Il Principe di Galles è noto, infatti, per essere stato un coltivatore biologico, nonché un vero e propio pioniere dell’organic nel Regno Unito, tanto da aver fondato un’azienda agricola biologica, la Duchy Home Farm, all’interno della residenza di Highgrove House.

Camilla Parker Bowles e l’attività fisica

Ma non solo dieta sana ed equilibrata. Come per tante altre celebrità, per una forma fisica smagliante non basta l’alimentazione ma a questa deve essere abbinata l’attività fisica. Ancora di più per essere in forma ed elastica anche dopo i 70 anni, come Camilla Parker Bowles.

Prima di tutto Camilla ama andare a cavallo, almeno una volta al giorno, e fare lunghe passeggiate con i cani insieme al marito Re Carlo III.

Inoltre, tra le sane abitudini della futura regina consorte, che ha smesso di fumare nel 2001, ci sono anche sessioni di yoga e pilates che assicurerebbero al suo fisico longilineo un’elasticità invidiabile.