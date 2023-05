Caduta dei capelli in primavera: come risolvere naturalmente

La caduta dei capelli in primavera è un fenomeno molto comune e fisiologico che, in ogni caso, merita attenzione così da non vivere questo problema con disagio. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da che cosa dipende e come risolvere in modo semplice e naturale.

Caduta dei capelli in primavera

La caduta dei capelli in primavera è un fenomeno fisiologico che dura circa due settimane. Sebbene questo fenomeno sia normale e molto comune tra le persone, alcuni possono essere alle prese con una copiosa caduta dei capelli ed altri essere alle prese con un fenomeno molto più limitato e meno traumatico.

Quando la caduta dei capelli è un fenomeno che mette a disagio e provoca dei problemi reali alla persona interessata, la messa in campo di accorgimenti specifici, fortunatamente, potrà fare la differenza.

Il nostro consiglio, per dei capelli sempre sani e belli, nonostante la caduta stagione, è quello di:

Lavare regolarmente i capelli con uno shampoo nutriente e idratante;

Utilizzare prodotti naturali e mai aggressivi;

Usare il calore dell'asciugacapelli il meno possibile;

Applicare maschere per capelli specifiche almeno due volte al mese;

Dare ai capelli un taglio deciso affinché questi appaiano sempre ordinati e in salute;

Usare un prodotto naturale contro la caduta dei capelli come Foltina Plus, del quale vi parleremo più nel dettaglio nel paragrafo che segue;

Seguire un'alimentazione corretta.

Caduta dei capelli in primavera: cause

La caduta dei capelli in primavera è detta “effluvio stagionale” poiché mentre i vecchi capelli cadono dei nuovi ricrescono. Dunque, la caduta dei capelli, in questo periodo dell’anno, non dovrebbe destare preoccupazione, anche se è copiosa, essendo questo fenomeno un tratto che l’uomo ha ereditato dal regno animale e che ha mantenuto durante l’evoluzione.

La messa in campo di specifici accorgimenti, come quelli suggeriti nel paragrafo precedente, dovrebbe essere particolarmente utile a quelle persone che sono alle prese con un fenomeno intenso, a causa del quale si ritrovano con dei capelli sulla spazzala, quando li spazzolano, nella doccia, quando si lavano, sul cuscino, quando sono a letto.

Caduta dei capelli in primavera: miglior rimedio

Nonostante la caduta dei capelli in primavera sia un fenomeno fisiologico, questa può essere particolarmente traumatica per quelle persone che sono alle prese con una perdita di capelli copiosa. In questi casi, infatti, è fondamentale intervenire, da un lato, per limitare i danni della caduta dei capelli, dall’altro, per permettere una ricrescita veloce e sana del capello, grazie ad un cuoio capelluto sano ed un bulbo pilifero che, autonomamente, sappia svolgere il lavoro che è chiamato a svolgere.

Foltina Plus è una lozione anticaduta in spray naturale e biologica che, attraverso l’azione sinergica di principi attivi naturali al 100%, si prende cura del bulbo pilifero, del cuoio capelluto e dei vostri capelli in modo naturale, senza provocare disagi ulteriori al vostro organismo.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l'Arginina, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

il Fieno Greco, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l'attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.