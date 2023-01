La dieta di Re Carlo III: cosa mangia per mantenersi in forma?

Come fa il nuovo Re d’Inghilterra, Carlo III, anche a 74 anni a mantenersi in forma? A rivelarlo gli chef che seguono l’alimentazione particolare di Re Carlo III e tutte le sue manie culinarie. Ecco la dieta seguita dal Re britannico e cosa mangia per restare in forma.

La dieta di Re Carlo III: cosa mangia durante la giornata

Re Carlo III segue una particolare dieta per restare in forma. Il sovrano britannico comincia la sua giornata facendosi servire un uovo bollito che, in base alle sue rigidissime istruzioni, va cotto a fuoco lento per un massimo di tre minuti. Non di più. Ma quando è a Highgrove, la sua residenza di campagna, e non ha impegni urgenti, il re se lo fa servire più tardi per un brunch.

La colazione preferita di re Carlo, quando è fuori casa, è un pasticcio che porta il nome di Cheesy Baked Eggs, ovvero uova cotte come piacciono a lui, al forno con formaggi tipici inglesi, spinaci, pomodorini e basilico. Il tutto accompagnato da succo di frutta e una teiera di tè Darjeeling, che il re prende con miele (delle api di Sandringham) e un goccio di latte.

Il sovrano britannico è noto ai tabloid inglesi per essere in grado di andare avanti per ore senza ingerire alcun alimento e, a parte la colazione, preferisce consumare solo un pasto al giorno, quello serale.

Il Re Carlo III, infatti, non pranza mai.

Re Carlo III: solo ingredienti biologici

Il sovrano mangia quasi solo piatti a base di verdure coltivate senza fertilizzanti chimici nelle tenute Royal. L’uovo bollito servito anche a cena viene accompagnato da un’insalata verde proveniente dall’orto più vicino.

Lo stesso Re Carlo III provvede a schiacciare l’uovo e a mischiarlo alla lattuga, un rito seguito poi da formaggi serviti con un paio di cracker che il suo valletto deve prima “riscaldare” in padella fino a raggiungere una certa temperatura.

Il sovrano evita di mangiare carne o pesce almeno due giorni a settimana, e limita molto anche il consumo di latticini, sua passione. Il tutto per ridurre il suo impatto personale sull’ambiente. Non mangia cioccolata, non beve mai caffè e non accetta piatti preparati con l’aglio.

E ora Re Carlo III ha messo al bando da tutte le residenze Royal anche il foie gras, in segno di protesta per il modo in cui viene prodotto. Ecco tutti i segreti reali a tavola per restare in forma.