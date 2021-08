Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici italiane più amate e più invidiate per via della sua straordinaria forma fisica. La donna infatti, anche oggi che ha superato da qualche anno i cinquant’anni, continua a presentarsi in forma perfetta. Per restare sempre così in forma, l’attrice segue una dieta che le permette di evitare di prendere chili.

Maria Grazia Cucinotta: ecco la sua dieta

Maria Grazia Cucinotta inizia la giornata con una buona colazione che le permetta di arrivare a pranzo senza problemi. La colazione quindi è un pasto molto importante per la splendida attrice sicula.

A pranzo di solito mangia alimenti che contengono carboidrati in quanto ha tutto il pomeriggio per smaltirli. A cena invece li evita e preferisce mangiare un secondo piatto preferibilmente a base di carne in quanto non ama molto il pesce.

Per conlcudere i pasti spesso si concede anche un gelato.

Come Maria Grazia Cucinotta ha perso peso dopo la gravidanza

L’attrice ha messo su qualche chilo dopo la gravidanza, ma grazie alla sua dieta è stata in grado di ritrovare rapidamente la sua forma fisica invidiabile. La Cucinotta ha svelato di essere stata molto magra per anni e di aver ottenuto nuove forme più femminili proprio dopo la gravidanza.

Oltre alla dieta equilibrata che segue regolarmente, la donna ha raccontato di fare anche mezz’ora di esercizi a corpo libero a casa.

Inoltre Maria Grazia Cucinotta si concede a volte anche un massaggio rilassante.

I piatti preferiti di Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta adora due piatti siciliani, infatti l’attrice fatica a rinunciare alla pasta con le melanzane e agli arancini. Questi due sono i suoi due piatti preferiti, ma in generale la donna ha spesso ammesso di amare mangiare.

Quando però va al ristorante, la Cucinotta non si abbuffa mai e si concede solo piccoli sfizi.