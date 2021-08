La gymnema è una pianta rampicante molto utilizzata nella medicina ayurvedica per via delle sue proprietà benefiche. Scopriamola insieme.

Proprietà della gymnema

La gymnema appartiene alla famiglia delle Asclepiadaceae ed è diffusa nelle aree tropicali dei continenti asiatico, africano e australiano.

Al suo interno contiene polifenoli, acidi gimnemici, saponine e polipeptide ad attività anti-dolcificante. La gymnema, infatti, è conosciuta perché inibisce il recettore del glucosio a livello delle papille gustative, alterando la percezione di dolcezza in bocca.

Inoltre, la pianta viene utilizzata come coadiuvante per le diete dimagranti e può rivelarsi un ottimo alleato per chi soffre di diabete.

Benefici della gymnema

Gli acidi gimnemici presenti nella pianta agiscono sul recettore per il glucosio a livello intestinale, bloccandolo momentaneamente e riducendo l’assorbimento di zuccheri.

Sono stati fatti molti studi che hanno dimostrato come la gymnema aiuti a normalizzare i livelli di glicemia nel sangue, aumentando contestualmente l’insulina. Proprio questa particolarità rende il vegetale un rimedio perfetto per chi soffre di diabete di tipo II e può essere adoperata anche da chi è affetto da iperglicemia alimentare. La gymnema, infatti, riduce fino al 50% l’assorbimento degli zuccheri.

La pianta risulta utile anche a coloro che desiderano dimagrire.

Le proprietà ipoglicemizzanti riducono i livelli di glucosio nel sangue, aiutando a perdere peso. Inoltre, alterando la percezione del dolce e dell’amaro, riduce la voglia di alimenti dolci, contribuendo anche così alla perdita di peso. Infine, nei soggetti obesi affetti da stitichezza, la gymnema esercita un’azione lassativa.

Gymnema: come utilizzarla

La gymnema può essere utilizzata direttamente per uso interno assumendone l’estratto secco, reperibile sottoforma di capsule o compresse. Si possono assumere tra i 500 e i 1000 mg di estratto secco al giorno, suddivisi in due somministrazioni.

Una dose va presa a metà mattina, l’altra a metà pomeriggio.

Controindicazioni della gymnema

La gymnema non comporta particolari controindicazioni, ma i soggetti che assumono in contemporanea degli ipoglicemizzanti devono fare particolare attenzione al dosaggio che assumono. Stessa cosa vale per i soggetti diabetici che vengono trattati con insulina.

Bisogna quindi fare attenzione alla posologia della gymnema, perché l’assunzione in contemporanea dei due trattamenti potrebbe comportare l’abbassamento dei livelli di glicemia.