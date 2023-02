Dieta di Fiorello: quanto si perde e benefici

In questo periodo è molto impegnato con il dopo Festival dove tiene compagnia ai telespettatori con la sua simpatia e umorismo. Molti telespettatori sono rimasti sorpresi anche dalla sua forma fisica che è davvero invidiabile e smagliante. Il merito del suo fisico è della dieta che Fiorello segue. Vediamo in cosa consiste la dieta di Fiorello e come fare per mantenersi in forma.

Dieta di Fiorello

Il noto showman appare in televisione in forma smagliante e splendente grazie a un regime dimagrante ed equilibrato che segue in maniera scrupolosa. La dieta di Fiorello gli permette di sfoggiare una linea e silhouette invidiabile e il merito è della Dinner Cancelling, un regime molto particolare, ma dai grandi risultati.

Un regime per cui ha cambiato diversi cibi e anche orari. In questo caso, ha optato per un regime in cui sono circa 16 ore di digiuno e altrettanti 8 della giornata dove si mangia. Si può scegliere il regime 8/16 come adottato da Fiorello oppure 9/17, per cui all’ora di cena non si consuma nessun pasto solido, ma soltanto liquidi, quali acqua e tisane.

Nella dieta di Fiorello non ci sono particolari restrizioni per quanto riguarda le calorie, ma l’efficacia dipende sicuramente dalla quantità di volte al giorno di digiuno. Sicuramente si tratta di un regime equilibrato e sano, dove non sono specificati il tipo e la quantità del cibo che è possibile consumare e assumere durante il giorno.

Le quantità e le porzioni sono moderate, optando per alimenti come frutta, verdura, ma anche proteine e cereali. Coloro che seguono questo regime devono limitare le quantità di zuccheri, grassi e anche carboidrati, oltre ovviamente al pane e alla pasta. Oltre all’alimentazione, è bene seguire anche attività fisica in modo regolare.

Dieta di Fiorello: quanto si perde

Questo regime seguito dal noto showman è molto efficace poiché aiuta a perdere i chili di troppo. Nella dieta di Fiorello si segue il modello del digiuno intermittente e uno schema di 16-8 che comporta 16 ore di digiuno, insieme a 8 di alimentazione normale, proprio come fa Fiorello che mantiene la sua linea invidiabile.

In questo caso, l’ultimo pasto si consuma intorno alle 17, ma si possono comunque assumere degli spuntini che aiutano a spezzare la fame e sopperire così all’appetito. Durante il digiuno delle 16 ore sono ammesse bevande come tisane e acqua, possibilmente non zuccherate e senza l’aggiunta di dolcificanti o latte.

Si tratta di un regime da non seguire in maniera continuativa e utile soltanto per 2-3 giorni a settimana. Se si riesce a seguirla in modo attento, prestando attenzione agli alimenti e praticando un po’ di attività fisica, la dieta di Fiorello consente di praticare fino a 5-6 chili in due settimane. Si può anche ripetere nel corso dell’anno per stabilizzare e mantenere il peso.

Un regime sicuramente benefico e promettente in termini di dimagrimento, rigido e restrittivo per certi versi perché significa riuscire a controllare i morsi della fame considerando le diverse ore di digiuno tra un pasto e l’altro.

Dieta dinner cancelling: integratore

