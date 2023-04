La dieta di Silvia Toffanin: cosa mangia la showgirl

Silvia Toffanin, da anni al timone di “Verissimo” su Canale 5, appare sempre in forma smagliante. Mamma di due figli, la showgirl e conduttrice segue una dieta sana per restare in forma. Ecco svelato cosa mangia Silvia Toffanin.

La dieta di Silvia Toffanin

Nonostante due gravidanze, Silvia Toffanin, amata conduttrice di “Verissimo”, sfoggia una silhouette perfetta. Scopriamo la dieta che segue la moglie di Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin ha un fisico curato da far invidia a tantissime donne. La showgirl nasce a Cartigliano nel 1979, debutta a Miss Italia nel 1997, poi dopo pochissimi anni entra nel cast del programma televisivo “Passaparola” come Letterina, insieme all’amica Ilary Blasi.

Da lì in poi diventa conduttrice del programma televisivo di “Nonsolomoda”, per poi condurre Verissimo che era stato condotto da Cristina Parodi per diversi anni. Nonostante due gravidanze, Silvia sfoggia una forma fisica invidiabile grazie alla dieta che segue.

La Toffanin è una donna che ama la buona cucina ma presta tanta attenzione a ciò che mangia. I due cibi a cui non sa rinunciare sono gelato e focaccia, anche se ogni tanto si concede qualche sgarro cerca sempre di mettersi in riga. La conduttrice nonostante ami il cibo, ha un buon autocontrollo, dettato anche dal fatto che sia stata una modella.

Prima di tutto la Toffanin privilegia la frutta e la verdura riducendo i carboidrati e facendo attenzione a ciò che assimila ogni giorno. Dopo di che assume anche un integratore alimentare che è in grado di fare miracoli, il cui ingrediente principale è il succo di aloe Vera.

Questa pianta è anche in grado di accelerare il metabolismo bruciando i grassi e le calorie più facilmente.

Silvia Toffanin e l’attività fisica

Silvia Toffanin è una sportiva. La conduttrice di Canale 5 pratica tantissime attività: dall’equitazione, alla danza, al jogging e sci d’acqua, più che altro lei le definisce passioni che adora anche suo marito Pier Silvio Berlusconi insieme al quale si allena.

Dunque, anche se Silvia si concede qualche sgarro compensa con una regolare attività fisica, i segreti sono dieta sana ed equilibrata e regolare attività fisica, ma anche con qualche piccolo peccato di gola.