La beauty routine di Ilary Blasi: i segreti di bellezza della showgirl

Ilary Blasi, ormai ex moglie di Totti, è tornata a condurre la nuova edizione de “L’isola dei Famosi” ed è più in forma di prima. La conduttrice tv ed ex modella si è mostrata con un viso quasi perfetto, e una pelle levigata, merito della chirurgia o di una beauty routine? Ecco i segreti di bellezza della conduttrice.

La beauty routine della conduttrice tv Ilary Blasi

E’ andata in onda la prima puntata della nuova edizione de “L’isola dei Famosi” 2023 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Quest’ultima è apparsa in forma smagliante, dopo il divorzio dall’ex marito Francesco Totti. Ma quali sono i segreti di bellezza della showgirl romana?

La conduttrice e showgirl romana non ha mai tenuto nascosto la sua passione per la moda e per i prodotti di bellezza. Però, non è oro tutto ciò che luccica. Infatti, anche lei, Ilary Blasi, come la maggior parte delle sue colleghe, segue una rigida routine di bellezza per una pelle “perfetta”.

Spesso la conduttrice de “L’isola dei Famosi”, quando la vediamo sul piccolo schermo, come nella prima puntata del reality, sfoggia un make-up abbastanza neutro, che mette in risalto soprattutto gli occhi azzurri ma per il resto è molto soft.

Per gli occhi, la scelta ricade sullo smokey eye che mette ancora più in risalto il colore dei suoi meravigliosi occhi, oltre al fatto che questo genere di make-up ingrandisce la forma dell’occhio.

Tornata super attiva su Instagram, Ilary Blasi ama condividere foto e video delle sue giornate e anche dei trattamenti che la aiutano ad avere una pelle così compatta e senza imperfezioni. Dopo un evidente lifting al viso, la conduttrice si è mostrata senza filtri.

Come sottolineato dalla conduttrice romana, si tratta di un trattamento effetto lifting immediato.

Ilari Blasi e la crioterapia

Oltre alla chirurgia estetica alla quale ricorre spesso per i ritocchini, c’è anche la crioterapia per Ilary Blasi. Dall’allenamento costante, alla dieta rigida, la presentatrice de “L’Isola dei Famosi” non dice no ai trattamenti di bellezza più estremi e moderni.

L’ex moglie di Francesco Totti si è concessa qualche seduta in un cella, a 85 gradi sotto zero. La crioterapia sfrutta, infatti, gli effetti benefici del freddo esponendo il corpo a temperature bassissime, stiamo parlando anche di 95 gradi sotto lo zero.

Per un tempo che varia dai 3 ai 5 minuti, in una cella è possibile iniziare la seduta. Basta coprire le vie respiratorie, le orecchie, le mani e i piedi. Ovviamente si tratta di una tecnica molto particolare e non tutti possono farla.

Ma è un trattamento ricco di benefici. Permette di recuperare energia velocemente e stimolare il metabolismo infatti gli sportivi la utilizzano spesso dopo le gare.

Il freddo inoltre permette di ridurre la cellulite e migliorare il tono della pelle. D’altronde per un fisico così invidiabile come il suo, Ilary Blasi non poteva non dedicare tutta se stessa per averlo.