Cimici asiatiche in casa: come allontanarle

In casa, In alcuni periodi dell’anno, ci sono alcuni ospiti che risultano non essere particolarmente graditi. Si tratta di insetti come le cimici asiatiche che giungono in casa oppure in giardino danneggiando le coltivazioni piante da frutto. Cerchiamo di capire come tenere alla larga in modo naturale e senza l’uso di pesticidi.

Cimici asiatiche in casa

questi insetti si stanno insinuano sempre più nelle abitazioni. Infatti, soltanto negli ultimi anni, soltanto nelle regioni del nord Italia vi è stata una presenza alquanto massiccia delle cimici asiatiche che dal giardino e dalle coltivazioni sono giunte in casa. Sono insetti alquanto fastidiosi soprattutto per le colture e le piante, in generale.

Nel periodo autunnale, ma anche durante la primavera, soprattutto se le temperature sono in abbassamento e la sera, come spesso succede, fa ancora freddo, ecco che questi insetti arrivano nelle abitazioni proprio per cercare riparo e rifugio dal clima. vi è spesso il rischio di trovarle negli appartamenti o anche in testa soprattutto quando si apre una tenda.

Solitamente le tende, quindi le zone vicino alle finestre o anche alle porte di casa sono i luoghi dove le cimici asiatiche tendono a essere maggiormente presenti. In queste zone solitamene vanno alla ricerca di un posto sicuro e di un po’ di calore dove rifugiarsi quando patiscono troppo il freddo e le temperature basse.

Bisogna anche dire che non pungono né sono ritenute pericolose per l’essere umano, ma la loro presenza in casa o in giardino non è affatto piacevole, anzi. Il loro aspetto non è molto gradevole alla vista, quindi crea anche un po’ di ribrezzo, soprattutto poi se le si schiaccia dal momento che emettono una sostanza maleodorante.

Cimici asiatiche in casa: cosa fare

Dal momento che la presenza delle cimici asiatiche non è piacevole in casa, bisogna cercare di capire come potersi liberare di loro in maniera rapida. Sono in molti a pensare che gli insetticidi possano essere una buona soluzione, ma in realtà non è così dal momento che contengono sostanze dannose per gli esseri umani, quindi sarebbe meglio evitarne l’uso.

Hanno un olfatto particolarmente sviluppato, quindi è possibile tenerle lontano da casa con alcuni rimedi e soluzioni a base naturale. Secondo gli esperti, posizionare dei piccoli mazzi di menta o di lavanda vicino a porte e finestre che sono i luoghi di ingresso rappresenta una buona soluzione per evitare che si avvicinino.

Coloro che possiedono un orto o un giardino optano per la coltivazione di erbe aromatiche come timo o rosmarino che permette di tenere le cimici asiatiche lontano sia da casa che dallo spazio verde. Gli spicchi di aglio così come i decotti a base di cipolla da vaporizzare vicino a crepe o fessure sono un metodo naturale efficace.

Dal momento che le crepe e le fessure, ma anche i buchi sono i luoghi da cui questi insetti entrano in casa, si può optare per stuccare queste aree con del silicone o nastro isolante in modo che abbiano l’accesso sbarrato e non possano intrufolarsi in casa.

