La dieta di Veronica Gentili: come si tiene in forma la giornalista?

Veronica Gentili, giornalista e conduttrice televisiva del programma “Stasera Italia”, volto di Rete Quattro, non ha dimenticato le tante critiche sul web per il suo aspetto fisico. Ma qual è la dieta di Veronica Gentili? Ecco cosa mangia la giornalista.

La dieta della giornalista Veronica Gentili

La giornalista e conduttrice di Rete Quattro, Veronica Gentili, ha ricevuto anche critiche “dure” sul suo aspetto fisico dopo aver condotto diversi programmi tv. Ecco cosa ha rivelato la giornalista, 40 anni compiuti.

“Per le donne c’è un po’ la sindrome de “Il giorno della marmotta”: vai in onda per cento sere, poi altre cento, passano gli anni, ma questa cosa dell’aspetto, del giudizio, rimane. Ed è deprimente”, ha detto la Gentili.

E, ha aggiunto la Gentili: “Le critiche ti toccano se non sai fare quello che fai, se i risultati sono scarsi, se sei poco credibile, se non sei autorevole. Siccome non ho letto nulla del genere, non saprei che cosa replicare”, ha confessato la giornalista.

Alla Gentili, per fortuna, le critiche scivolano di dosso, anche perché il lavoro va vissuto “come una parte della propria esistenza e non come una sottrazione alla propria vita”, dice Valentina. In realtà, la giornalista di Rete Quattro presta attenzione a ciò che mangia, ma non in modo ossessivo.

Lineamenti perfetti, capelli scuri e viso acqua e sapone per lei che, ogni sera, è seguitissima dal pubblico. Veronica Gentili, ha confessato, predilige tra tante diete presenti sul mercato, quella mediterranea.

Dunque, nessuna privazione nella sua alimentazione quotidiana ma solo una giusta attenzione a ciò che si mangia, alla qualità dei cibi.

Veronica Gentili e l’amore per lo sport

Mix perfetto tra bellezza ed intellettualità che fa sognare gli italiani, la giornalista Veronica Gentili si concede spesso una gita fuori porta che unisce l’utile al dilettevole, scarponi e bastoni da trekking e come sempre un fisico mozzafiato.

Per lei, lo sport è una passione da sempre e per questo ha deciso, in un giorno libero, di indossare la tenuta da trekking e andare all’avventura.

Per Veronica Gentili lo sport non è sacrificio ma uno stile di vita e i risultati si vedono tutti, tra natura e cascate ha sfoggiato un fisico asciuttissimo e un lato B invidiabile.

Veronica Gentili e l’importanza della terapia

La giornalista di punta di Mediaset ha confessato quanto sia importante accettarsi, e curarsi, a partire dalla salute mentale. Veronica Gentili ha rivelato: “Ho iniziato la psicoterapia a 19 anni e per i successivi dieci non l’ho mai abbandonata. Praticamente ci sono cresciuta. Ricordo perfettamente come andò: ero in Grecia, in vacanza dopo la maturità con il mio fidanzatino di allora, e stavo malissimo”.

E, ha aggiunto: “Mi portavo sulle spalle una serie di problematiche familiari molto significative ed è stato come se la fine del liceo mi avesse consentito di far emergere tutto ciò che mi ribolliva dentro da tempo e mi faceva penare. Così tanto che un giorno, mentre ero in piscina, ebbi una crisi di riso e pianto ed esclamai: Basta, io voglio andare in analisi”.

La giornalista ha inoltre concluso così il suo importante percorso di terapia: “La fortuna è stata vivere l’analisi in un periodo chiave della mia vita. A 20 anni ci troviamo in una fase di totale costruzione dell’io, in cui la nostra identità è ancora morbida e malleabile. L’effetto della terapia è stato basilare per liberare le mie potenzialità e le mie risorse, dal punto di vista lavorativo e relazionale”.