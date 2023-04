La dieta di Sfera Ebbasta: cosa mangia il rapper italiano?

Sfera Ebbasta, rapper milanese classe 1992, è uno dei cantanti della scena rap e trap più apprezzati dalla Generazione Z. Il trapper è amato e seguito da milioni di giovani anche per il suo aspetto. Qual è la dieta di Sfera Ebbasta? Ecco cosa mangia.

La dieta di Sfera Ebbasta: cosa mangia il rapper?

Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, è tra i rapper più seguiti negli ultimi anni. Diventato papà per la prima vita lo scorso giugno, il cantante con milioni di giovani al seguito, Sfera è un esempio per tanti di loro.

Ma cosa mangia il trapper? Sfera Ebbasta ci tiene molto alla sua linea, e per questo oltre alla dieta si allena molto per sviluppare la massa muscolare.

In merito all’alimentazione, Sfera ha anche aperto da qualche anno una catena di fast food “Healthy Color”, di appunto healthy food soprattutto biologico.

Healthy Color, nella definizione che ne danno i suoi creatori, è un healthy fast restaurant che veicola il suo messaggio associando all’idea solitamente seriosa del mangiar sano un approccio colorato e festoso, esplicitato dall’allestimento degli spazi:

“Un modo di vedere il mondo sano, e a colori. Nel rispetto del proprio corpo e del pianeta”, dicono i titolari tra i quali c’è, appunto, Sfera Ebbasta. La richiesta di prodotti bio sta crescendo, soprattutto tra le Generazione Z e i Millennials, e sono i giovani consumatori a essere in prima linea nel favorire il trend “healty conscious”.

Il fast food sponsorizzato da Sfera Ebbasta presta anche attenzione all’impatto ambientale, a confronto con un tema, com’è quello del packaging per asporto e delivery, che richiede soluzioni ecologiche, tanto più a seguito del boom del food delivery.

Tra i piatti principali, come amato dal rapper/trapper milanese, c’è la poke, tartare e insalate, chips di platano e barbabietola, frutta e verdura.

Sfera Ebbasta e l’allenamento per tenersi in forma

Detto stop alla vita più “frenetica” di alcol, cibo grasso da fast food, Sfera Ebbasta negli ultimi anni ha cambiato vita andando nella direzione più salutare possibile. Oltre alla dieta sana che lo rende anche più energico, il trapper milanese segue una routine di allenamento.

Seguito da un personal trainer, il trapper esegue sempre una sessione di cardio alla quale abbina esercizi con pesi per le braccia, spalle, poi passa all’addome. Infine, non possono mancare gli esercizi ad hoc per rinforzare le gambe.

Oltre alle sessioni in palestra, però, per Sfera Ebbasta l’allenamento migliore e quello che preferisce è la boxe.