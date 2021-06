L’olio di cotone è un olio alimentare che si ricava dai semi della pianta del cotone tramite una spremitura a freddo. Il prodotto è un ottimo rimedio naturale per migliorare bellezza e salute dei capelli. Scopriamolo meglio.

Olio di cotone sui capelli: le proprietà

L’olio di cotone che può essere utilizzato sia sui capelli che per uso alimentare ha un colore giallo chiaro con un profumo delicato e gradevole. Il prodotto, inoltre, per essere utilizzabile, deve essere stato sottoposto a un processo di raffinazione per eliminare una sostanza tossica, chiamata gossipolo.

L’olio di cotone, al suo interno, contiene quasi il 50% di acidi grassi essenziali, come l’acido linoleico, nonché antiossidanti naturali. L’olio è ricco anche di vitamina E, l’antiossidante per eccellenza, ottimo per mantenere in salute capelli e pelle.

Olio di cotone sui capelli: gli effetti

L’olio di cotone è molto apprezzato in cosmetica per la sua delicatezza ed elevata capacità di assorbimento. È ottimo quindi da utilizzare sui capelli come nutriente e districante naturale, per renderli luminosi e sani, eliminando al tempo stesso tutti i nodi.

Per beneficiare di questi effetti, si può applicare l’olio di cotone direttamente sui capelli asciutti, evitando però le radici. In alternativa, si può realizzare una maschera ristrutturante per i capelli, applicando l’olio di cotone su tutte le lunghezze in quantità generosa e lasciarlo in posa per almeno mezz’ora.

Si procede poi col normale lavaggio, e alla fine i capelli risulteranno morbidi, nutriti e districati.

Olio di cotone: benefici non solo per i capelli

L’olio di cotone è famoso per i suoi effetti benefici sulla pelle e non solo sui capelli. Il prodotto, infatti, è indicato per la pelle dei bambini, in particolare dei neonati, che subiscono facili arrossamenti dall’uso dei pannolini.

Utilizzato sull’epidermide, inoltre, l’olio di cotone è un ottimo idratante, che rigenera e rende elastici i tessuti, proteggendoli dagli agenti esterni.

Inoltre, per via della presenza di vitamina E, l’olio di cotone è l’antiossidante per eccellenza, che previene la formazione di rughe e segni dovuti all’età.