Labomar acquisisce Pharmia Holding: un passo avanti per potenziare probiotici e dispositivi medici

Labomar SpA, importante attore internazionale nel campo della nutraceutica, ha recentemente concluso un’acquisizione significativa: il 97,85% di Pharmia Holding Oy, una delle principali CDMO in Europa specializzata nello sviluppo di integratori alimentari e dispositivi medici. Questa mossa strategica rappresenta un passo cruciale per l’azienda, mirato a rafforzare la sua presenza nel settore dei probiotici e dei medical device.

Il valore dell’acquisizione

Pharmia Holding, con sede in Finlandia, si distingue per la sua solida esperienza nello sviluppo e nella produzione di probiotici e dispositivi medici. L’azienda investe costantemente circa il 5% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, dimostrando un forte impegno verso l’innovazione. Questo approccio non solo migliora la qualità dei prodotti, ma consente anche di restare al passo con le esigenze del mercato.

Strategia di crescita di Labomar

L’acquisizione di Pharmia rappresenta un passo significativo nella strategia di crescita di Labomar, azienda che ha sempre puntato sull’innovazione e sullo sviluppo di soluzioni avanzate per la salute. Questa operazione consentirà a Labomar di ampliare le proprie competenze in ricerca e sviluppo, con un focus particolare sui settori dei medical devices e dei probiotici, aree in continua espansione e con un elevato potenziale di crescita.

Le dichiarazioni dei leader aziendali

Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di Labomar, ha espresso grande soddisfazione per l’acquisizione. Ha dichiarato: “Accogliere Pharmia nel nostro gruppo è motivo di grande gioia e rappresenta un passo decisivo nella nostra visione di espansione internazionale. Questo nuovo team condivide i nostri valori di innovazione e qualità, permettendoci di rafforzarci in un mercato ricco di opportunità”. La forza della squadra di Pharmia e la loro capacità produttiva offriranno un’integrazione rapida delle attività e un’accelerazione nello sviluppo in ambito europeo.

Le prospettive future

Petteri Laaksomo, CEO di Pharmia Holding, ha commentato l’acquisizione con entusiasmo. Ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia Labomar. Questa operazione costituisce un passo strategico per consolidare la nostra presenza nel mercato nordico e potenziare le competenze nello sviluppo di nutraceutici e dispositivi medici di alta qualità. I valori di eccellenza di Labomar si allineano perfettamente con i nostri, e insieme ci impegniamo a stimolare l’innovazione e a creare valore per i nostri clienti e partner”.

Implicazioni per il mercato

La combinazione delle forze di Labomar e Pharmia promette di apportare significativi benefici al mercato dei nutraceutici e dei dispositivi medici. Con l’integrazione delle competenze e delle risorse, entrambe le aziende possono affrontare le sfide del settore con maggiore resilienza e capacità di risposta.

L’acquisizione di Pharmia Holding rappresenta un’opportunità significativa per Labomar. Questo sviluppo consente all’azienda di espandere la propria presenza in un mercato in crescita e di migliorare la qualità dei prodotti offerti. Grazie a questo partenariato strategico, Labomar si posiziona in modo favorevole per affrontare le sfide future e per continuare a innovare nel campo della salute.