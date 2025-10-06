Labomar espande la sua presenza in Europa con l’acquisizione di Pharmia Holding

Labomar SpA, un attore globale nel mondo della nutraceutica, ha recentemente compiuto un passo significativo nel suo percorso di crescita. L’azienda ha acquisito il 97,85% del capitale di Pharmia Holding Oy, un’importante CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) finlandese specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, probiotici e dispositivi medici. Questa mossa strategica non solo consolida la posizione di Labomar nel settore, ma rappresenta anche un’importante opportunità per espandere le proprie competenze in un mercato in rapida evoluzione.

Un’acquisizione strategica

La decisione di Labomar di investire in Pharmia è motivata da un forte desiderio di innovazione e crescita nel campo dei probiotici e dei dispositivi medici. Pharmia, con la sua esperienza e il suo know-how consolidato, è nota per il proprio impegno nella ricerca e sviluppo, dedicando regolarmente il 5% del proprio fatturato a queste attività. Questa sinergia rappresenta un’opportunità unica per entrambe le aziende, che possono ora collaborare per sviluppare soluzioni avanzate per la salute.

Le competenze integrate di Pharmia

Pharmia è riconosciuta per le sue capacità nel creare prodotti innovativi e di alta qualità, con un focus particolare sui probiotici e i dispositivi medici. Questa acquisizione consente a Labomar di integrare tali competenze e di beneficiare di una struttura manageriale solida. Inoltre, la capacità produttiva di Pharmia permetterà di accelerare i processi di sviluppo e di soddisfare la crescente domanda del mercato europeo.

Un futuro promettente

Walter Bertin, fondatore e CEO di Labomar, ha espresso il proprio entusiasmo riguardo a questa nuova collaborazione. Ha dichiarato: «Accogliere Pharmia nel nostro gruppo è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di espansione internazionale». La visione comune di entrambe le aziende si basa su valori come l’innovazione e la qualità, elementi chiave per costruire relazioni durature con i principali attori del mercato.

Obiettivi condivisi per il futuro

Con l’unione delle forze, Labomar e Pharmia mirano a raggiungere obiettivi ambiziosi. L’integrazione delle competenze permetterà di offrire soluzioni sempre più avanzate ai clienti e partner commerciali. In un settore in continua evoluzione, la capacità di innovare e adattarsi alle nuove esigenze rappresenta un vantaggio competitivo cruciale.

L’acquisizione di Pharmia non è solo un passo avanti per Labomar, ma rappresenta anche un’opportunità per il settore nutraceutico in Europa. Con un focus chiaro sui probiotici e sui dispositivi medici, le due aziende insieme possono affrontare le sfide future e contribuire a migliorare la salute e il benessere delle persone.